台積電ADR跌0.5% 隨費半下跌 較台北交易股票溢價9.73%

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電

台積電ADR跌0.52%，隨費城半導體指數下跌，較台北交易股票溢價9.73%，日月光、聯電均收跌。費半指數跌1.17%。

美股三大指數周二（28日）漲跌互見，標普500指數盤中創新高，隨後回落，結束連續四日漲勢，投資人正權衡Omicron新冠變種病毒造成旅遊受阻和店家關閉的影響。

道瓊工業指數漲95.83點，收報36,398.21點，漲幅為0.26%；標普500指數跌4.84點，收跌4,786.35點，跌幅為0.1%；那斯達克指數跌89.54點，收報15,781.72點，跌幅達0.56%。

台灣加權股價指數昨天收漲147.87點，收在18,196.81點，台積電漲1.49%收在615元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 107.95 -0.13 105.50 2.33

中華電 CHT 116.36 -0.09 116.00 0.31

台積電 TSM 674.87 -0.52 615.00 9.73

聯電 UMC 64.63 -1.02 64.70 -0.1

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 標普 半導體

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