紐約油價收在一個多月來最高 金價小漲 銅價下跌

市場尚在消化新冠肺炎變異株Omicron 對能源需求的潛在影響之際，油價周二上漲，紐約油價收在一個多月來最高價位，金價也小漲。以下是整理自彭博的商品行情：

WTI收於一個多月來最高點

西德州中級原油（WTI）期貨收盤上漲0.5％，至一個多月來的最高點。

美國航空運量成長表明，即使周一全球新增新冠病例達到歷史最高，燃油需求仍在強勁上升。

越來越多跡象顯示，Omicron的症狀比前幾代變種病毒溫和，美國將感染者隔離時間縮短一半，英國排除了新年前推出更多限制措施的可能性。

Price Futures Group Inc. 高級市場分析師Phil Flynn表示，市場對實施防疫封鎖和經濟活動限制的疑慮正在減退。

原油價格的回升推動基準美國原油期貨創下逾十年來最大年漲幅。此外，天然氣價格飆升也刺激了對石油產品的需求，而OPEC+的增產繼續維持小幅漸進步伐。

2月交割的WTI價格在紐約市場上漲41美分，結算價報每桶75.98美元；2月交割的布蘭特原油期貨上漲34美分，至每桶78.94美元。

金價微漲

周一全球單日新增感染新冠的人數超過144萬，創紀錄新高。儘管Omicron在全球範圍內迅速傳播，但研究顯示新病毒造成的疾病嚴重程度不像前一些變異株那樣嚴重。

「金價在每英兩1,810美元附近區間波動，反映出在缺乏新觸發因素的情況下，美元指數和債券殖利率相對穩定，」Kotak Securities高級分析師Madhavi Mehta說：「對病毒的擔憂消退，但感染人數增多和防疫限制令人憂心。」

紐約時間13:30，2月交割黃金期貨上漲0.1%，結算價報每英兩1,810.90美元；現貨黃金在倫敦市場下跌0.3%至1,807.35美元；金價年跌幅仍超過4%。

「金價將在1,750-1,820美元區間內繼續盤整，」新加坡貴金屬交易所執行長Victor Voo說：「1,815美元上方將面臨一些阻力，除非美元大幅走低，否則將繼續掙扎在這些水平上。」

紐約商品交易所3月銅期貨下跌0.9%，周一收於兩個月高點；倫敦金屬交易所3個月鋁期貨和銅期貨下跌，鉛、鎳和錫上漲。