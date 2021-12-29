道瓊續漲 科技股拖累標普和那指下挫 結束連四日漲勢

美股三大指數周二（28日）漲跌互見，標普500指數盤中創新高，隨後回落，結束連續四日漲勢，投資人正權衡Omicron新冠變種病毒造成旅遊受阻和店家關閉的影響。

道瓊工業指數漲95.83點，收報36,398.21點，漲幅為0.26%；標普500指數跌4.84點，收跌4,786.35點，跌幅為0.1%；那斯達克指數跌89.54點，收報15,781.72點，跌幅達0.56%。

蘋果（Apple）跌0.6%，收報179.29美元，結束連四日漲勢，投資人持續拋售大型科技股。蘋果距離市值3兆美元這個里程碑還有一段路要走。

製藥商莫德納股價跌2.2%，輝瑞和默沙東研發的抗新冠病毒口服藥已取得美國食品藥物管理局（FDA）許可，對莫德納構成壓力。莫德納股價目前比8月初觸及的歷史新高暴跌50%，市值蒸發980億美元。莫德納股價光是過去六日就重挫18%，市值蒸發220億美元。

福特跌0.2%收在20.76美元，市值約為830億美元，為2016年來首度超越通用汽車。通用汽車跌0.6%至57.11美元，市值為829億美元。

美國疾病管制與預防中心（CDC）27日縮短無症狀感染者的建議隔離時間，從10日縮短至五日。

美國監管機構稍早批准抗新冠病毒的的最新藥物和更多疫苗，有助消除投資人對數千個航班遭取消和蘋果關閉多家紐約門市的擔憂，且有望推動美股月線收紅。

市調機構CFRA首席投資策略師史托孚說：「本周交易時間因連假而縮短，且由於成交量相對較低，每日走勢可能被誇大。」

在標普500指數11大類股中，有七大類股上漲，科技股和通信服務股跌最深。

飛機製造商波音漲1.46%，印尼政府稍早解除對波音737 MAX客機的禁令；一架波音737 MAX客機三年前發生空難，機上189人全數罹難。

市場正上演耶誕行情，CFRA數據顯示，自1969年以來，標普500指數在每年最後五個交易日和隔年頭兩個交易日平均上漲1.3%。

史托孚說：「投資人正消化過去三日的漲幅，但也有人擔憂，Omicron將對市場造成何種影響？會終結耶帶行情帶來的漲幅嗎？美國聯準會（Fed）升息會對未來一年帶來挑戰嗎？」

Fed本月稍早暗示，在美國經濟接近充分就業和因應通脹飆升之際，可能在2022年底前升息三次，每次升息25個基點。