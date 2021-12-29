美元微升 受益於避險需求 聯準會或許提早在3月升息
美元周二在清淡交易中微幅走高，反映避險需求，新冠肺炎疫情蔓延的疑慮下，美股結束連四日漲勢，而市場漸漸預期聯準會（Fed）最早可能在3月升息。
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.05%，至96.143。歐元兌美元下跌0.3％。美元兌日圓小幅上漲至114.80。
標普500指數收盤回落，納斯達克指數整個交易日都處於下跌狀態，投資人關注Omicron導致旅行中斷和商店關閉。
Klarity FX董事Amo Sahota說：「那斯達克綜合指數下跌令市場有點焦慮，未來幾天(投資人)看好避險美元。」 但他指出，重要的是因為假期市場成交量很低，任何走勢都可能被誇大。
美元在2021年升值近7%，反映市場愈發預期聯準會會比其他央行更早升息。
FXStreet.com高級分析師Joseph Trevisani表示，聯邦基金利率期貨走勢顯示市場認為3月第一次升息25個基點的可能性高於50%，「兩周前這種看法聞所未聞」。
瑞典克朗一度上漲0.7％至1美元兌9.0402瑞典克朗，為12月17日以來最高價位，後來回吐漲幅。
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