SEMI發佈半導體晶圓設備資安標準 加速智慧製造

集微網消息，據台灣媒體《經濟日報》報導，國際半導體産業協會（SEMI）今天（12月28日）發佈首個半導體晶圓設備資安標準，期能加速高科技製造業安全智慧化、數字化的腳步。

SEMI全球營銷長暨中國台灣區總裁曹世綸表示，隨著供應鏈攻擊的威脅日益嚴峻，有效提升供應商與産業供應鏈的整體信息安全是刻不容緩的課題，其中對於網絡安全意識的推動更是一項重大挑戰。

曹世綸說，SEMI於今年度正式成立資安委員會，致力於持續暢通跨界交流與溝通橋梁，同時通過制定與半導體設備有關的資安標準框架，加速高科技製造業安全智慧化、數字化的腳步。

SEMI資安委員會主席暨台積電企業信息安全處長屠震表示，隨著SEMI晶圓設備資安標準的正式建立，全球供應商對於設備的資安防護設計能有所依循；企業在設備採購合約上，能以此標準作爲資安要求。

屠震說，長期來看，不僅能確保晶圓廠的機台設備安全，更能帶動上游産業對設備安全質量的重視。

SEMI指出，首次發佈的資安標準將針對4大重點進行發展；一、機台設備計算機作業系統相關所有設備作業系統需使用主流有安全性更新的版本，或使用長期支援的作業版本運行，其中包含維護及更新工具。

二、網絡安全相關所有設備必須要注意安全強化，並提供組態配置及設定相關說明書，IT人員得以關閉不使用的服務，監控高風險的連接埠的使用與管理。

三、專點保護相關所有設備需建立自我保護機制，如防毒或應用程序白名單及弱點掃描。

四、信息安全監控所有設備需能支援存取控制及資安監控，也需有針對資安信息與事件管理的功能。