華爾街日報：芯片短缺 讓德州儀器成爲焦點

集微網消息，據《華爾街日報》報導，在數字時代，一些最受歡迎的設備是模擬半導體，這其中包括由擁有91年歷史的德州儀器公司製造的設備，該公司以自1970年代以來一直生産的計算器而爲消費者所知。

技術高管說，今年的供應鏈瓶頸已經影響到從iPhone到福特F-150的所有部件，在模擬芯片中尤爲嚴重。模擬芯片處理輸入的溫度、聲音和電流信息更像人類，具有許多層次。

其中最大的模擬芯片製造商是成立於1930年的德州儀器。學生和工程師知道德州儀器的原因是它生産的手持計算器，這種計算器現在仍在生産。但其1700億美元的市場資本是建立在其在模擬芯片中佔據的主導地位。TrendForce稱，德州儀器在今年的世界模擬芯片市場上佔有17%到20%的份額。

雖然英特爾和三星等精密數字芯片製造商獲得了大部分的曝光度，但缺少幾美元一個的模擬芯片可能會阻礙銷售額爲數百億美元的産品的供應鏈。

蘋果公司的CEO Tim Cook在10月份的財報電話會議上談到了蘋果損失的銷售機會。因爲零件短缺，蘋果無法生産足夠多iPhone和其他設備。

除了德州儀器，主要的模擬芯片製造商還包括ADI、英飛淩和意法半導體。

行業高管和分析師表示，德州儀器在滿足需求方面的問題與其他公司類似，但因爲它的行業領先地位，它往往會受到更多的關注。

德州儀器表示正在盡最大努力爲客戶服務，並承認有些客戶並沒有得到他們想要的所有産品。在庫存方面，「顯然，我們遠低於自己想要達到的目標」，德州儀器CFO Rafael Lizardi在10月份的財報電話會議上說。

德州儀器正在建設中的新産能據稱需要數百億美元的投資，明年將在得克薩斯州Sherman的兩家工廠開工建設。

然而由於該行業的興衰周期，模擬芯片製造商一直對擴張持謹慎態度。德州儀器高管已經表示，他們希望嚴肅處理客戶需求。