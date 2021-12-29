日經亞洲：日汽車製造商 將在2022爲主車型配備L2自駕

集微網消息，據日經亞洲報導，包括豐田和馬自達在內的日本主要汽車製造商將在2022年左右爲其主要車型配備自動駕駛技術。

隨著日本汽車製造商落後於美國和中國的競爭對手，他們認爲有必要加快在其産品中安裝自動駕駛功能的步伐。

自動駕駛技術有五個等級，日本汽車製造商正在開始安裝L2級及以上的功能。這允許在高速公路上免手動駕駛，但仍將駕駛員作爲車輛的主要操作員。

據總部位於東京的Yano Research Institute稱，到2030年，62%的自動駕駛汽車將安裝L2。

豐田將在2022年至2023年升級後推出其旗艦車型皇冠，其中將包括在高速公路上具有免手動功能的自動駕駛系統。該技術隨後將逐步引入其他車型。

目前衹有雷克薩斯的高端轎車和燃料電池汽車Mirai兩款車型配備了該技術。豐田正在考慮在卡羅拉等價格更低的車輛上安裝自動駕駛功能。

從2022年開始，馬自達將在其部分車型中引入L2級或L3級自動駕駛功能。與此同時，斯巴魯計劃爲其在全球銷售的所有汽車增加諸如在高速公路上以高達50公里/小時的速度免手動駕駛等功能。

但美國製造商已經領先。特斯拉已經將L2級作爲標準設備納入其車型，Alphabet的自動駕駛部門Waymyo正在開發L4級及以上技術。

在日本，L4級車輛不被允許在公共道路上行駛，但一些規定可能會放寬。然而，大多數日本製造商在瞄準更高的目標之前，預計會測試L2級的可靠性。