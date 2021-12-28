快訊

大學「寄存名額」近四萬 校長：水退了就知誰沒穿褲子

理專涉盜領案被金管會罰1400萬 中信銀聲明出爐

半導體IP持續漲價 南韓明年Q2啓動首個IP交易平台

集微網 / 集微網
圖源：BusinessKorea
圖源：BusinessKorea

集微網消息，韓國產業通商資源部與中小創投企業部近日共同宣佈，將於明年第二季度正式啓動半導體IP銀行平台，下月起開始進行平台經營者選拔程序。

據BusinessKorea報導，目前，韓國本土IP發展基礎薄弱，Fabless對海外IP依賴程度較高，而海外IP售價往往非常昂貴。該平台旨在開發半導體IP，並幫助Fabless更容易獲得半導體行業的先進IP。

此消息發佈之際，ETNews上周最新報導指出，海外半導體IP售價持續上漲。在10nm以下微處理領域，單個IP的價格超過80億韓元的事例也時有發生，缺乏資金支持的Fabless將不得不放棄尖端工藝設計。

半導體業界透露，用於10nm以下工藝的高速連接技術SerDes IP價格為500萬-700萬美元，USB IP的價格為100萬-130萬美元，搆建計算環境的主接口IP的價格，如“PCIe”（主板接口）和“SATA”（存儲設備連接標準），也在類似的範圍內。

大多數昂貴的IP由ARM和Synopsys等全球IP公司擁有。為了提供穩定的服務，代工廠必須為現有的海外IP提供優化的流程。韓國本土Fabless不得不承受並支付昂貴的許可証費用。沒有足夠的資金，晶片開發就無法開始。

Fabless相關人士表示，“為了設計10nm以下的汽車用人工智能（AI）半導體或應用處理器（Aps），需要購買的IP價格合計將超過數百億韓元。”

韓國系統集成電路革新中心所長Hwee-won Kim強調，“隨著半導體微縮持續推進，IP的重要性將不可避免地提高。雖然困難重重，但從長遠來看，有必要營造有利於IP研發投資和國內優質IP發展的環境。我們還需要一個短期應對策略。”

半導體 南韓

相關新聞

VR頭戴裝置Oculus耶誕熱賣？app下載量第一 助Meta漲3%

臉書母公司Meta周一（27日）股價大漲3%，主要是有跡象顯示集團旗下的虛擬實境（VR）頭戴裝置Oculus熱賣。耶誕當...

美國企業重金搶MBA應屆畢業生 年薪428萬創新高

華爾街日報報導，美國勞動力緊俏，企業為吸引頂級商學院畢業生不惜花費重金，使應屆工商管理碩士（MBA）的薪酬創下歷史新高。

與中國鬧翻 立陶宛最大港口貨物吞吐量幾近腰斬

立陶宛在台灣問題上採取了錯誤的政策，導致本國遭受經濟損失。2022年立陶宛最大港口克萊佩達港（Klaipeda Port）貨物吞吐量將減少40%，幾近腰斬。

「魷魚遊戲」要拍第3季！導演鬆口：正在跟Netflix洽談

隨著Netflix原創驚悚韓劇《魷魚遊戲》在全球爆紅，導演黃東赫28日鬆口透露，不僅將推出第二季續作，也正跟Netfli...

英特爾all in先進製程：續命摩爾定律 在座皆是弟弟

在地緣政治、大國博弈之下，製造業已成為半導體競爭的“終極之戰”。而要構築製造業的“堡壘”，先進製程必然是不容失守的“高地”。

耶誕行情出現20年來最佳開局 歷史經驗說美股會這樣走

根據彭博資編纂的數據，標普500指數正經歷1987年以來波動最大的12月，雖然最近有拋售壓力，但許多老手等著逢低買進，所以，標普500指數周一（27日）勁揚1.4%，再創歷史新高，振奮市場，都期待美股完美上演「耶誕行情」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。