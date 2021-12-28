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與中國鬧翻 立陶宛最大港口貨物吞吐量幾近腰斬
立陶宛在台灣問題上採取了錯誤的政策，導致本國遭受經濟損失。2022年立陶宛最大港口克萊佩達港（Klaipeda Port）貨物吞吐量將減少40%，幾近腰斬。
俄羅斯衛星通訊社12月27日稱，「克萊佩達集裝箱轉運」公司負責人希里奇科表示，歐盟和美國對白羅斯（前稱白俄羅斯，Belarus）的制裁，白羅斯貨運暫停，2021年克萊佩達港損失超過4%貨物。
部分白羅斯石油產品和化肥貨物因被制裁的關係，不再通過立陶宛克萊佩達港，導致立陶宛港口在石油產品方面損失巨大，2021年累計約200萬噸。目前港口還沒有因貨物減少而裁員，但2022年不排除這種可能。
台灣在立陶宛設代表處，中國認為這是不友好的舉措，在此背景下立陶宛與中國的關係變複雜，部分立陶宛港口的客户由於中國可能的制裁拒絕通過立陶宛中轉。
希里奇科還稱，受立中關係影響，一些客户開始避開克萊佩達港，轉而將集裝箱運往拉脱維亞或波蘭的港口。立陶宛港口的貨物吞吐量2022年可能會下降30%到40%。港口公司正通過接觸新客户以彌補損失，但考慮到目前的地緣政治形勢，這並不容易。
克萊佩達港是立陶宛最大港口，為波羅的海地區唯一不凍港，是亞歐交通走廊和波羅的海南北交通動脈的接合點，是立陶宛對外進出口物資的集散地和轉運站。
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文章授權轉載自《香港01》
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