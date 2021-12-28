對摺手機不稀奇 三星傳要推三摺手機

三星是率先量產上市摺疊螢幕智慧手機的先驅者，但隨著摩托羅拉、Oppo也都開始推出摺疊手機，現在根據三星申請的新專利，三星更打算推出「螢幕三摺」的手機，拉開來會是一片更大的平板電腦。

科技新聞網站LetsGoDigital根據三星申請的專利，以電腦CG模擬畫出三摺手機可能的樣貌，完全展開時是一片寬螢幕的平板電腦，但是螢幕分成三段，Ｚ字形摺疊後，就變成一般人熟知的直立式智慧手機。

這樣的設計將使得手機有兩道摺疊溝，比目前的摺螢幕手機多一道，換句話說，如果摺疊機構沒有改進，螢幕會「折斷」的弱點將多出一倍，

三星的專利申請野心很大，除了三摺式螢幕，也配備有螢幕下指紋辨識，以及藏在螢幕下的鏡頭，使畫面不必挖洞、免挖瀏海就能享有前置鏡頭。

由於三星先前已經展出三摺智慧手機的原型機，業界認為，推出三摺機的時間點可能不會太遠，屆時就知道三星隊摺疊機構的改善有沒有進步。