英特爾all in先進製程：續命摩爾定律 在座皆是弟弟

在地緣政治、大國博弈之下，製造業已成為半導體競爭的“終極之戰”。而要構築製造業的“堡壘”，先進製程必然是不容失守的“高地”。

繼前幾個月英特爾發布了其新的製程規劃路逕之後，又在最近擧辦的2021 IEEE國際電子器件會議（IEDM）上發布了多篇在封裝、晶體管和量子物理學方面的關鍵技術突破，這些突破不僅表明了英特爾為繼續推動摩爾定律演進的信心，更折射出意在先進製程領域絕地反攻的的決心。

然而，這不僅是財力和技術實力的大比拼，還是對選擇路線的大考驗。

三大“路線”全面押注

之所以英特爾全面“押注”先進製程，英特爾製造、供應鏈和營運集團副總裁、戰略規劃部聯席總經理盧東暉博士認為，這背後凸顯了摩爾定律的魅力：隨著節點的進步，可為晶片帶來更高的組件密度，實現更快速的運算、更高的能效以及更高的動態範圍，以滿足衆多高性能和多樣化的市場需求。對於半導體業而言，摩爾定律更是一個經濟定律，提供了可預測性，而製程的不斷進階將引導行業持續向前。

雖然方向確定，但道路的選擇卻要慎之又慎，因為這背後全是真金白銀的巨額投入，稍有不慎有可能就“竹籃打水一場空”。

盧東暉對此深有感觸，“一方面，先進製造晶圓工廠的建設周期非常長，從宣布建廠到投入量產至少需要兩年。另一方面，根據工廠的規模估算，每個工廠投入的金額至少是100-150億美元。並且，投資100-150億美元僅是起始投資，運營成本每年就需為10-30億美元。採用先進製造的晶片，需要在工廠經歷5個多月、2000多道工序才能如願“面世”。”

當製程的進度盤拔向了3nm甚至2nm，對採用新技術、新材料、新思路的要求與以往已非同一量級。英特爾三路並進，以至關重要的微縮技術、為矽注入新功能和物理學的新概念為三大方向。

在這三大方向中，也有不同的細分路線。盧東暉介紹，在微縮技術中，一是通過先進封裝HBI，以達到超過10倍互聯密度提升；二是3D CMOS是一大重要方向。從二維的CMOS演變成FinFET，再到GAA RibbonFET技術，英特爾將在2nm製程採用GAA RibbonFET，助力實現30%至50%的邏輯微縮提升。三是採用單原子層的2D材料來改進晶體管。為尅服傳統矽通道限制，英特爾探索用僅有數個原子厚度的新型材料製造晶體管，從而實現在每顆晶片上增加數百萬晶體管數量，實現更強大的計算。

特別是2D材料方面，英特爾採用非常小的二硫化物原子層作為Gate通道，因為矽的問題是無法繼續縮小，進一步縮小會產生量子效應。不止如此，最大的突破還在於試用了大量金屬材料，花費巨資和巨量的時間研究，最終在源極和漏極研發了不同的金屬，NMOS用的是銻，PMOS用的是釕，借此可將GAA柵極縮小3倍，從15nm變成5nm，這是非常了不起的突破。



在為矽注入新功能中，可以看出英特爾在力行IDM2.0戰略。盧東暉指出，英特爾已看到用矽基CMOS開發功率器件是不太合適的，尤其是應用到汽車或者高壓領域的功率器件，為此英特爾選擇一是在傳統的晶圓上首次集成GaN基，這是突破性的創新。二是為應對更高的存儲量和更快的處理能力需求，英特爾採用新的內存——鉄電存儲器，實現了2納秒的讀寫速度和超過1012次方的讀寫周期。

以上的創新可謂延續性和突破性並存。而在物理學新概念中，英特爾首先是磁電自鏇軌道（MESO）邏輯器件，其次是磁疇壁位移來實現邏輯和內存功能的自鏇扭矩器件，最後是研發首次與300毫米CMOS製造兼容的量子比特製造工藝流程。“這是十分重要的，表明之後的量子製造工藝成熟之後可直接在現有的晶圓廠改造，而不需要另建一個幾十億、上百億美元的新工廠，這對量子計算技術的微縮和產業化具有革命性的意義。”盧東暉強調。

重重“挑戰”如何尅服？

可以看出，英特爾在延伸摩爾定律的路線是“火力全開”，而之所以要分頭並進亦是必然之擧。

盧東暉形象地比喻說，作為先進工藝領先者，要保持持續領先就要自己探路，各種可行的路都要探索。如同要爬一座山，知道山頂就在那兒，但是不知道路有多難、要帶多少乾糧、要有什麽給養、要多長時間，而且不能只走一條路，走到一半前面是懸崖走不下去怎麽辦，那就只能重頭來過。

誠然，先進製程的進階之路充滿艱辛曲折，而各條路線的挑戰亦如影隨形。

如在核心的微縮技術中，先進封裝必須打“頭陣”。它不僅可確保晶片設計不再侷限於某一製程，還可提供更多的定制化，滿足未來多樣化產品需求。據Yole數據顯示，全球先進封測行業的市場規模從2020年的260億美元將增至2025年的380億美元，年均複合增速達到8%。

而英特爾在今年7月宣布計劃推出Foveros Direct，實現了向直接銅對銅鍵合的轉變，通過HBI（Hybrid Bonding）技術以實現10微米以下的凸點間距，讓不同晶片之間可實現10倍以上的互聯密度提升。這就使得晶圓製造與先進封裝之間的界限不再那麽涇渭分明，但對先進封裝工廠要求也大幅提升。

盧東暉提及，先進封裝絕對是將來的主流技術之一，而傳統封裝尺寸較大，所需的潔淨度是1萬級，但是HBI新技術或需要100級。1萬級就意味著每立方米大於0.5微米的顆粒數要低於1萬，而100級的話就是要低於100，相差100倍。因而原有封裝廠的潔淨室環境是無法實現這一要求的，未來先進封裝廠的升級方向會逐漸向晶圓廠的要求靠近，甚至與晶圓廠的要求一致。

此外，設備的配套與優化也是必然的。“10倍以上的互聯密度提升意味著每平方米毫米將達到10000個連接，這是非常敏感的，需要表面非常平坦，因而化學機械拋光和沉積的優化是非常關鍵的，以保持介電層的平面性。”盧東暉指出。

更為關鍵的是，先進封裝技術的優化亦需要行業統一標準，否則不同客戶或要求Hybrid Bonding間距或為55nm，或為65nm，將不利於發展。盧東暉強調，為使生態系統能從先進封裝中獲益，不斷降低成本，英特爾呼訏建立新的行業標準和測試程序，涉及設計、封裝等系統工程，讓混合鍵合芯粒生態系統成為可能。

而在英特爾押注的3D CMOS方面，涉及如何將NMOS和PMOS互曡，這樣面積可縮小一倍，而互曡有兩種做法，一種叫依序，另一種是自對準。盧東暉解釋說，前者成本較高，而後者的製造工序更為複襍，最終落地到產品需要選一個方面，或兩者結合皆有可能。而如果是自對準，也有兩種方法，一種是用光刻機對準；另一種是自我對準，如用刻蝕或沉積手段實現對準。未來究竟如何走，還要看配套產業鏈的成熟度。

業界知名專家莫大康分析稱，目前來看半導體業進步理論上已無太大的突破，關鍵在於實踐，一是EUV設備的應用與經驗，在這方面台積電相對佔優；二是異質集成的關健也需要設備廠的支持及自行經驗積累，綜合來看英特爾尚需時間。



在這麽多路線中，到底哪條路線會率先產業化？這既左右英特爾的發展路線，也為半導體業發展提供了可貴的鏡鋻。

提及產業化，盧東暉指出，HBI在產業已有應用，預計在2023年Foveros Direct技術會實現量產；採用RibbonFET技術的英特爾20A製程（2nm），預計將於2024年推出。在鉄電存儲器層面，因完全與傳統的CMOS工藝結合，英特爾的優勢在於有自己的X86架構，而任何內存必須要與CPU一起共同優化，進展將十分迅速。相對來說，物理學新概念中的量子計算等或需要更長的時間。

來勢洶洶“決戰”2024

可以看出，英特爾的來勢“兇猛”。

為了趕超台積電，英特爾新CEO基辛格上任以後就推出了重返晶片代工的IDM 2.0計劃，在產能方面卯足全力，不僅斥資200億美元在美國建設兩座新的晶圓廠，另還將在未來十年內投資1000億美元在歐洲建立生產基地，此外還宣布在馬來西亞投資71億美元擴建封測廠。業界預估，此番大擧擴張，預計在5年內即2026年時產能將增長30%以上，有望追趕台積電。

而除了產能提升之外，英特爾在工藝層面則更加“突飛猛進，在其規劃的新製程路線圖中，要在2nm量產之際超越台積電。沿著英特爾的製程路線圖來看，Intel 7相當於10nm，Intel 4相當於7nm，Intel 3相當於3nm，隨後晶片製程將進入全新時代Intel 20A，在2024年推出採用RibbonFET的2nm製程。

而“巧合”的是，根據台積電的先進製程路線圖，台積電也規劃於2024年量產基於GAA的2nm製程。

如此2024年已儼然成為雙方在先進製程巔峰對決的“臨界點”。根據英特爾定下的目標，到RibbonFET這一階段也即2024年，要重新奪廻製程技術的領先地位。

英特爾能否如願“反攻”？有業內人士分析對比路線說，英特爾在2021年已經量產Intel 7，相當於台積電的7nm，而台積電於2018年量產，大致落後三年。2022年Intel 4將要量產，相當於台積電的4nm，而台積電於2020年量產，或落後兩年。到2023年英特爾規劃量產Intel 3,相當於台積電的3nm，而台積電是在2022年量產，此時英特爾大概落後一年。而到了2nm階段，英特爾計劃追上台積電。



“這也意味著一年更新一代工藝，這是非常有難度的，台積電一般是兩年提升一代工藝，英特爾在良率方面仍有改進的空間，或仍有可能延誤。”上述人士表示。

集微諮詢高級分析師陳翔也分析說，英特爾在現階段還未突破5nm節點，而台積電已突破5nm，並在2023將量產3nm，相比之下，台積電看起來在2nm節點的量產上更具優勢，但如果英特爾加大投入力度，實現其在2024年量產2nm的計劃，將會在時間上反超台積電。而在2nm節點上，代工廠商將採用的工藝相似但不盡相同，這一節點也必將成為各大廠商競爭的新柺點。

全面“對抗”誰將勝出？

盡管英特爾新任CEO前不久還親自拜訪台積電，尋求在3nm代工層面的合作，但英特爾在先進製程的各大路線的全面“押注”，也讓未來雙方的全面“對抗”避無可避。

以賽亞調研(Isaiah Research)認為,英特爾未來重點發展在先進製程的微縮技術、先進封裝、GaN等幾大面向，這是必然之擧。

“半導體未來走向會是先進製程微縮搭配先進封裝，當製程微縮持續推進、未來摩爾定律走向盡頭時，就必須通過先進封裝延伸摩爾定律，以在經濟成本考慮下，提升晶片效能、良率。同時，先進製程價格昂貴，對想踏入先進製程的客戶有一定的成本壓力，但先進封裝的性價比相對高，也可幫助客戶產品有一定程度的效能提升。這是英特爾如未來要發展晶圓代工必須要有所作為的。”以賽亞調研分析說。

有評論說，在先進封裝層面英特爾做得非常出色，與台積電似乎是不相上下。陳翔則認為，未來的態勢還要看各家在先進封裝上的投入情況，就目前的進度來看，英特爾還需要一定的時間。

此外，以賽亞調研還建議，在先進製程持續發展下，客戶成本越來越高，晶圓代工廠的策略是在現有的平台資源下針對不同的應用做拆解。以台積電為例，N3平台有N3E、N3B，分別為HPC、智能手機等不同應用生產，滿足客戶的需求又同時具有性價比，這點亦是晶圓代工廠的重要思維。

在英特爾的進階路線中，要注意的是在前景廣濶的第三代半導體代工層面，英特爾在300毫米的矽晶圓上首次集成氮化鎵基（GaN-based）功率器件，並驗証了300毫米工藝兼容可行性，提升了大規模製造可能性。而氮化鎵器件主要可分為矽基、碳化矽基、藍寶石基等幾種晶圓，台積電則在矽基氮化鎵代工發力，並於2017年走向量產之路。盡管英特爾失了先手，重走IDM2.0模式路線的英特爾能否借氮化鎵基與台積電在第三代半導體代工領域一較長短？

“至於GaN基本上比較偏第三代半導體，還在初始階段，是否有辦法做到先進製程與先進封裝技術整合還在觀察。”以賽亞調研謹慎判斷。

上述業內人士最後認為，台積電在成本的控制上可能最大的競爭對手是三星，但在技術上最大的競爭對手還是英特爾，在先進製程這一條道路上，台積電必須兢兢業業，沒有放鬆的本錢，只要稍微放鬆，馬上就會被競爭對手追上。而台積電唯一的路就是要在先進製程和先進封裝層面同樣領先。