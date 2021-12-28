美國蓋大型電動車電池廠 南韓廠商占六成多

美國興建中或將要動工興建的大型電動車電池工廠當中，南韓廠商投資的比率超過60%。這情況跟歐洲很不同，在歐洲，南韓、中國大陸和日本的電動車電池廠短兵相接，競爭激烈。

南韓財經媒體Business Korea報導，美國興建中或計劃興建的140億瓦時（14 GWh）電動車電池廠達14座，其中南韓企業投資的占9家。汽車製造商和電池製造商，未來五年內在美國將建立起總生產量能為4,000億瓦時（400 GWh）的電池工廠。這樣的量能，每年可以為500萬到600萬輛電動車提供動力。

美國三大車廠，通用（GM）、福特（Ford）和Stellantis都與南韓企業發展密切合作。全球市占最大的兩個車廠，豐田（Toyota）和福斯（Volkswagen）已經決定要在美國建電動車電池廠，Business Korea認為，他們未來與南韓電池製造商合作的可能性大為增加。

目前在美國的最大電動車電池廠，是由南韓SK與福特汽車合資公司Blue Oval SK所投資。Blue Oval SK計劃在肯塔基州和田納西州，分別花費58億美元和56億美元興建電池廠。

GM的合作對象是LG Energy Solution，共同投資23億美元在田納西州蓋廠。三星SDI則已經與Stellantis簽了備忘錄，預計於2025年上半年，開始興建一座230億瓦時（23 GWh）電動車用電池廠。