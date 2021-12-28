一手打造狙殺賓拉登的海豹分隊！美軍事傳奇馬辛科過世

美國傳奇軍事人物理查馬辛科（Richard Marcinko）傳出於耶誕日當晚過世、享年81歲。馬辛科在美國秘密特種作戰部隊成立初期就以領導海豹突擊第六分隊聞名。

CNN報導，馬辛科的兒子馬特（Matt Marcinko）在推文中表示「耶誕節晚上我們失去了一位英雄：『惡棍戰士』（The Rogue Warrior）、退役海豹突擊隊指揮官和海豹突擊第六分隊的創立者，我的父親理查馬辛科，他的精神將永遠存在，他以一個真正傳奇的身分死去」。

參與過越戰的馬辛科創立海豹突擊第六分隊並擔任指揮官，這支秘密部隊成立於1980年，最知名的行動莫過於2011年狙殺賓拉登（Osama bin Laden）。據悉，在1979年「伊朗人質危機」期間，美國政府行動失敗導致多名特種部隊與飛行員死亡，事後馬辛科被委託組建一支專門反恐小組，也就是日後的海豹突擊第六分隊。

有趣的是，當時只有2支海豹突擊隊，馬辛科將其命名為「第六分隊」的目的是欺騙其他國家、尤其是當時的蘇聯，希望藉此讓對方相信美國至少還有其他3支海豹突擊隊。

馬辛科1989年退役後成為了一名作家、演說家和顧問。海豹突擊隊出身、曾任美國特種作戰司令部司令的歐爾森上將（Eric Olson）透露「曾被馬辛科帶領過的突擊隊成員，都會對他的大膽印象深刻，更是名發自內心的戰士」。