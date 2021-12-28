快訊

學測衝刺／英文「一試定終身」？掌握三關鍵改變就不怕

一手打造狙殺賓拉登的海豹分隊！美軍事傳奇馬辛科過世

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
美國傳奇軍事人物理查馬辛科傳出於耶誕日當晚過世、享年81歲。馬辛科在美國秘密特種作戰部隊成立初期就以領導海豹突擊第六分隊聞名。截自Facebook
美國傳奇軍事人物理查馬辛科傳出於耶誕日當晚過世、享年81歲。馬辛科在美國秘密特種作戰部隊成立初期就以領導海豹突擊第六分隊聞名。截自Facebook

美國傳奇軍事人物理查馬辛科（Richard Marcinko）傳出於耶誕日當晚過世、享年81歲。馬辛科在美國秘密特種作戰部隊成立初期就以領導海豹突擊第六分隊聞名。

CNN報導，馬辛科的兒子馬特（Matt Marcinko）在推文中表示「耶誕節晚上我們失去了一位英雄：『惡棍戰士』（The Rogue Warrior）、退役海豹突擊隊指揮官和海豹突擊第六分隊的創立者，我的父親理查馬辛科，他的精神將永遠存在，他以一個真正傳奇的身分死去」。

參與過越戰的馬辛科創立海豹突擊第六分隊並擔任指揮官，這支秘密部隊成立於1980年，最知名的行動莫過於2011年狙殺賓拉登（Osama bin Laden）。據悉，在1979年「伊朗人質危機」期間，美國政府行動失敗導致多名特種部隊與飛行員死亡，事後馬辛科被委託組建一支專門反恐小組，也就是日後的海豹突擊第六分隊。

有趣的是，當時只有2支海豹突擊隊，馬辛科將其命名為「第六分隊」的目的是欺騙其他國家、尤其是當時的蘇聯，希望藉此讓對方相信美國至少還有其他3支海豹突擊隊。

馬辛科1989年退役後成為了一名作家、演說家和顧問。海豹突擊隊出身、曾任美國特種作戰司令部司令的歐爾森上將（Eric Olson）透露「曾被馬辛科帶領過的突擊隊成員，都會對他的大膽印象深刻，更是名發自內心的戰士」。

海豹 美國 反恐

延伸閱讀

10天短約復出？ 56歲傳奇射手米勒笑開條件

台中七期最與眾不同 建築傳奇 新朗日匯

傳奇 11月每股賺0.22元

疑迴轉半徑不夠 幼獅分隊水箱車90度翻覆

相關新聞

從美乃滋到冷凍食品通通漲 美部分食品明年猛漲20%

從咖啡到芥末醬，明年美國人買各種食物時，價格都會變得更貴。許多食品製造商表示，明年一系列的產品準備調漲售價，美國消費者將...

VR頭戴裝置Oculus耶誕熱賣？app下載量第一 助Meta漲3%

臉書母公司Meta周一（27日）股價大漲3%，主要是有跡象顯示集團旗下的虛擬實境（VR）頭戴裝置Oculus熱賣。耶誕當...

從卡車司機到船員都掀離職潮 全球供應鏈明年恐仍卡卡

疫情使得全球物流產業大亂，如今，船員拒絕返回船上，卡車司機對新冠病毒相關邊境封鎖措施的擔憂勝過加薪的吸引力，意味運輸產業...

一手打造狙殺賓拉登的海豹分隊！美軍事傳奇馬辛科過世

美國傳奇軍事人物理查馬辛科（Richard Marcinko）傳出於耶誕日當晚過世、享年81歲。馬辛科在美國秘密特種作戰...

Fanuc 社長：全球轉型電動車 工業用機器人需求大

日本工業機器人製造商發那科（Fanuc）社長山口賢治接受日經新聞訪問表示，全球轉型電動車，正為該公司帶來莫大商機。

狠賺一票 看避險基金今年如何靠押注海運運價波動

為數不多的幾檔避險基金，今年靠押注原本海運運價指數中幾個波動劇烈的特定市場賺了一票，尤其在全球經濟復甦之際最近又碰上新冠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。