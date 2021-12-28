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Fanuc 社長：全球轉型電動車 工業用機器人需求大

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
Fanuc社長山口賢治表示，電動車生產線需要功能很強的焊接機器人，用於焊接結構堅固的車體。路透
Fanuc社長山口賢治表示，電動車生產線需要功能很強的焊接機器人，用於焊接結構堅固的車體。路透

日本工業機器人製造商發那科（Fanuc）社長山口賢治接受日經新聞訪問表示，全球轉型電動車，正為該公司帶來莫大商機。

山口表示，電動車在設計上和汽車不同，所需零件也少，「電動車生產線上所投入的機器人比汽車更多」。「我們最近更多大單是用於電動車化，尤其是電動車用電池」。

他解釋：「引擎構造上很複雜，也很難靠機器人來組裝。但電池形狀簡單，組裝上有很多是重覆的動作，較適合由機器人來執行。」

山口預料，馬達和交換器也因形狀簡單，走自動化組裝也相對容易。 「我們也需要新的焊接機器人，」他說：「電動車配備厚重的電池，所以需要有很強焊接的堅固車體。」

除了汽車業外，山口也看好營建和物流業的機器人需求。山口說：「這些是自動化僅次於汽車製造商的產業。」

Fanuc正面臨多方的競爭，除了ABB等國際同業之外，還有中國大陸當地的業者，而大陸也是Fanuc極重要的市場。至於中國大陸經濟成長走緩是否會影響需求？山口毫不以為意。

山口說：「即使產業如營建機具業面臨銷售下滑，自動化的需求仍然很強。」他認為中國大陸薪資上揚是需求不退的因素之一。

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