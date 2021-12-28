狠賺一票 看避險基金今年如何靠押注海運運價波動

為數不多的幾檔避險基金，今年靠押注原本海運運價指數中幾個波動劇烈的特定市場賺了一票，尤其在全球經濟復甦之際最近又碰上新冠肺炎變異株Omicron，更為多年來的最佳績效錦上添花。

散裝輪費率今年已漲至2008年金融危機以來最高價位，貨櫃輪運價也大漲，一面是全球需求復甦所致，一面也受港口塞船影響。對消費者而言，這代表的是物價上漲；對許多避險基金專業交易員而言，正好提供他們夢寐以求的波動行情。

英國避險基金 Paralos 資產管理公司主管 Demetris Polemis 告訴金融時報，今年散裝輪運算大漲和波動，為Paralos 創造在2011年成立以來所見最佳的交易時機。這家基金公司靠交易波羅的海乾貨指數（BDI）中的指數期貨，今年至12月止回報率達110%，創下該基金成立以來最佳績效。

另一家由富達前基金經理人 Darren Maupin 所經營的 Pilgrim Global ，今年回報約達117%，其中有3/4漲勢來自海運。

海運曾經多年不受投資人青睞 ，因為回報不高，又經常出現時好時壞的景氣循環。連習慣在棘手市場交易的避險基金界，海運市場也乏人問津，只有若干靠電腦演算法操作的基金近年來為物色參與度不高的市場，才漸漸流行在海運市場交易。

為了布局海運市場，有的基金交易油輪或散裝輪業者的股票，也有的基金押注波羅的海交易所不同的指數期貨合約或特定航線合約的波動。芝加哥商品交易所（CME）最近剛宣布要將六個不同航線的貨櫃輪運費期貨掛牌交易。

波羅的海乾貨指數今年以來上漲75%，迄10月止漲幅曾超過300%，後來大陸當局打壓煤價、加上恒大集團負債問題惡化才回落。追蹤貨櫃輪運價的波羅的海貨運指數（Freightos Baltic Container Index ，FBX ） 入秋的跌幅較緩，今年漲幅仍高達180%。

避險基金可以從這樣的波動行情中獲利。以 Paralos為例，今秋押注相對於大陸遭逢的颱風威脅所反映的波動率定價太低，便加碼BDI裡的海岬型指數選擇權。由於颱風導致港口延遲運作，這類的衍生性金融商品價格大漲，其中有的價格上漲逾九倍。