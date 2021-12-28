滴滴股價重挫逾5% 據傳員工售股無限期遭禁

滴滴股價重挫5.36%，此前英國金融時報（FT）報導指稱，該公司的現任和前任員工已被無限期禁止出售持股。

這家大陸網約車巨擘的股價周一收黑，下跌5.36%至5.30美元。傳出員工售股遭禁的消息時，正值該公司早期投資人可在滴滴上市180天閉鎖期期滿之日的周一開始賣股票，而且根據知情人士，閉鎖期延長沒有設定終止期限。

UberTechnologies、軟銀和騰訊等外部投資人雖然仍能售股，但在滴滴經歷數月的拋售壓力後，他們可能面臨巨大損失。

滴滴仍然無法吸收新用戶註冊，而大陸主管機關下令應用程式商店下架滴滴其他25款app，包括新駕駛員登記註冊的app在內。

該股自6月末上市以來，因北京和華府的系列監管整頓而承受重大賣壓，短短6個月下跌60%，市值 蒸發約410億美元。本月稍早，滴滴表示，已開始準備從美國的交易所退市，尋求在香港上市。