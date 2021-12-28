土耳其金管當局告央行前總裁等26人「藉放話操控里拉匯率」

土耳其銀行監管機關銀行法規與監管局周一（27日）在推持上宣布，已經對26個個人及推特帳號展開法律行動，指控他們在社群媒體、新聞媒體上發表文章，試圖操控土耳其貨幣里拉的匯率。這些人包括多位前央行總裁、媒體記者，以及一位經濟學者。

金融時報說，土耳其當局這項最新行動，將產生寒蟬效應，嚇阻外界對政府非正統經濟政策的批評。土耳其里拉今年已經大貶35%。

被金管當局點名被告的人士，有2006年到2011年擔任土耳其央行總裁的Durmus Yilmaz，他現在是反對黨國會議員。另一位前央行總裁Rusdu Saracoglu，也被列名。

金融時報指出，在之前那一波金融市場震盪時，土耳其政府就經常利用告上法庭這一招來令批評者噤聲。當局以刑事控告過許多記者與社群媒體用戶，認為他們發表的言論違法。

土耳其總統厄多安一直主張里拉應該貶值以帶動出口和經濟成長，並且下令央行降息，完全不顧土耳其的通膨率已經超過20%，他還認為高利率才是通膨大升的原因。這種意見違背主流經濟理論。