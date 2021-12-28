金價下跌 銅價走高 油價漲至一個月來最高

投資人評估新冠肺炎變異株Omicron的影響之餘，金價下挫，油價與股市聯袂上漲。大陸央行承諾加大經濟支持力度鼓舞金屬市場。以下是整理自彭博的商品行情：

金價下跌 銅價走高

美國總統拜登的首席醫學顧問佛奇周日表示，儘管跡象表明Omicron的疾狀可能不那麼嚴重，但美國人仍應保持警惕。

CNN報導，美國單日新增Omicron感染病例已超過Delta。與此同時，中國報告新冠本土確診病例數創1月以來新高。

中國人民銀行周六表示，將增強貨幣政策前瞻性、精準性、自主性。鑒於包括聯準會（Fed）在內的許多全球央行都考慮收緊政策或者已經升息，人行進一步放鬆貨幣政策將意味著與其他央行的背離程度加大。

隨著刺激措施逐步淡出，今年料將是金價三年來首次按年下跌。 Phillip Futures Pte的大宗商品高級經理Avtar Sandu表示，「市場缺乏動能」，金價有可能在年底前盤整。

紐約時間下午1:30， 2月交割的黃金期貨下跌0.2％，結算價報每英兩1,808.80美元。銀價上漲，白金和鈀金期貨下跌。

紐約商品交易所，3月交割的銅期貨漲1.8％至每磅4.472美元，倫敦金屬交易所周一因假日休市。

油價漲至一個月來高位

西德州中級原油（WTI）期貨合約收高2.4%，一個月來首次漲破每桶75美元，但交投清淡。

美國航空企業在長周末假期取消了近1,900個航班，因病例激增導致工作人員短缺。中國大陸公布的本土確診病例數量創下1月以來新高。

Again Capital LLC的創始合夥人John Kilduff說，儘管Omicron肆虐且航空公司取消航班，假日期間的流動數據仍然強勁，而景氣強勁的推動「石油需求反彈」。

紐約商業交易所2月交割的WTI合約上漲1.78美元，結算價報每桶75.57美元；2月交割的布蘭特原油合約上漲2.46美元，結算於每桶78.60美元。

拜登的首席醫療顧問佛奇周日表示，儘管跡象表明omicron的癥狀可能不那麼嚴重，但美國人仍應保持警惕，因為病患數量可能導致醫院不堪重負。他周一說，政府應該考慮規定國內旅行接種疫苗。