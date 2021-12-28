快訊

酒駕男撞一家四口影片曝光 網友上傳：看了好痛好可惡

林智堅深夜發文解釋為何不選大新竹市長：兩事不能兩全

金價下跌 銅價走高 油價漲至一個月來最高

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

投資人評估新冠肺炎變異株Omicron的影響之餘，金價下挫，油價與股市聯袂上漲。大陸央行承諾加大經濟支持力度鼓舞金屬市場。以下是整理自彭博的商品行情：

金價下跌 銅價走高

美國總統拜登的首席醫學顧問佛奇周日表示，儘管跡象表明Omicron的疾狀可能不那麼嚴重，但美國人仍應保持警惕。

CNN報導，美國單日新增Omicron感染病例已超過Delta。與此同時，中國報告新冠本土確診病例數創1月以來新高。

中國人民銀行周六表示，將增強貨幣政策前瞻性、精準性、自主性。鑒於包括聯準會（Fed）在內的許多全球央行都考慮收緊政策或者已經升息，人行進一步放鬆貨幣政策將意味著與其他央行的背離程度加大。

隨著刺激措施逐步淡出，今年料將是金價三年來首次按年下跌。 Phillip Futures Pte的大宗商品高級經理Avtar Sandu表示，「市場缺乏動能」，金價有可能在年底前盤整。

紐約時間下午1:30， 2月交割的黃金期貨下跌0.2％，結算價報每英兩1,808.80美元。銀價上漲，白金和鈀金期貨下跌。

紐約商品交易所，3月交割的銅期貨漲1.8％至每磅4.472美元，倫敦金屬交易所周一因假日休市。

油價漲至一個月來高位

西德州中級原油（WTI）期貨合約收高2.4%，一個月來首次漲破每桶75美元，但交投清淡。

美國航空企業在長周末假期取消了近1,900個航班，因病例激增導致工作人員短缺。中國大陸公布的本土確診病例數量創下1月以來新高。

Again Capital LLC的創始合夥人John Kilduff說，儘管Omicron肆虐且航空公司取消航班，假日期間的流動數據仍然強勁，而景氣強勁的推動「石油需求反彈」。

紐約商業交易所2月交割的WTI合約上漲1.78美元，結算價報每桶75.57美元；2月交割的布蘭特原油合約上漲2.46美元，結算於每桶78.60美元。

拜登的首席醫療顧問佛奇周日表示，儘管跡象表明omicron的癥狀可能不那麼嚴重，但美國人仍應保持警惕，因為病患數量可能導致醫院不堪重負。他周一說，政府應該考慮規定國內旅行接種疫苗。

美國航空 金價 Omicron

延伸閱讀

拜登簽署2022國防授權法 與中競爭、助台自我防衛

拜登簽國防授權法 金額7700億美元

分析：共和黨有信心2022年紅潮再現重拾參眾兩院多數

全民權證／信邦 挑價內外25%

相關新聞

明年聚焦陸股上漲！分析師：新興市場明年中發動漲勢

多位分析師認為，新興市場資產明年看漲，原因是溫和的通膨和經濟成長加速將帶動資產上漲，但可能要等到明年下半年才有機會迎來有...

耶誕行情一次漲足 標普500指數和蘋果再創歷史新高

美國股市標普500指數周一再創歷史新高，連續四個交易日收高，美國零售銷售強勁，突顯經濟力道，並緩解新冠肺炎變異株Omic...

加密貨幣新致富行業？高科技大廠主管搶搭列車

亞馬遜公司 (Amazon) 雲端電腦組副總裁卡特 (Sandy Carter) 不久前辭去高薪工作，加入一家新創加密貨...

彭博：市場低估Omicron威脅

航空業大減班、中國大陸封城停產，接下來呢？彭博資訊策略師警告，投資人認為新冠肺炎Omicron變種病毒株造成的病狀輕微，...

極端氣候衝擊 今年經損1,700億美元

最新統計顯示，今年全球最具破壞性的十大氣候災害，造成超過1,700億美元的經濟損失，比去年多出200億美元，增幅達13%...

期待聖誕行情 美股標普500收創新高

在經過聖誕節假期後的重新開盤，加上投資人重新評估了omicron變種病毒的傳播，美股上漲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。