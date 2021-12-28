美元變動不大 疫情風險仍然存在
美元周一變動不大，投資人正在考慮新冠病例飆升對全球經濟成長的影響，市場交投清淡，美元兌日圓續升。
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲不到0.1%報96.093。美元兌日圓上漲0.5％至114.90，上周已是連續三周上漲。
美國股市連續四日上漲，美國10年期公債殖利率跌1個基點至1.48％。
Malayan Banking Bhd.的高級匯率分析師Fiona Lim表示，雖然Omicron的不確定性可能繼續支撐美元，但「作為避險貨幣，美元要大幅上漲可能還需重大負面消息的刺激」。
英鎊兌美元一度上漲0.4％至1.3444，延續了上周1.1％的漲勢。英國政府表示，雖然Omicron擴散迅速，但英國不會在年底前實施進一步的防疫限制措施。
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