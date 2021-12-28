快訊

政壇酒駕寧容忍？有人丟官有人高升 他解職坐牢下場慘

美元變動不大 疫情風險仍然存在

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

美元周一變動不大，投資人正在考慮新冠病例飆升對全球經濟成長的影響，市場交投清淡，美元兌日圓續升。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲不到0.1%報96.093。美元兌日圓上漲0.5％至114.90，上周已是連續三周上漲。

美國股市連續四日上漲，美國10年期公債殖利率跌1個基點至1.48％。

Malayan Banking Bhd.的高級匯率分析師Fiona Lim表示，雖然Omicron的不確定性可能繼續支撐美元，但「作為避險貨幣，美元要大幅上漲可能還需重大負面消息的刺激」。

英鎊兌美元一度上漲0.4％至1.3444，延續了上周1.1％的漲勢。英國政府表示，雖然Omicron擴散迅速，但英國不會在年底前實施進一步的防疫限制措施。

美國 英國 Omicron

延伸閱讀

美年終銷售成長 17年最強

民調：六成英國人 對退出歐盟失望

靈媒預言英查理王子快要繼位 但當君主不會很久

英國將到府打疫苗避封城 新加坡10人酒吧群聚染Omicron

相關新聞

耶誕行情一次漲足 標普500指數和蘋果再創歷史新高

美國股市標普500指數周一再創歷史新高，連續四個交易日收高，美國零售銷售強勁，突顯經濟力道，並緩解新冠肺炎變異株Omic...

加密貨幣新致富行業？高科技大廠主管搶搭列車

亞馬遜公司 (Amazon) 雲端電腦組副總裁卡特 (Sandy Carter) 不久前辭去高薪工作，加入一家新創加密貨...

彭博：市場低估Omicron威脅

航空業大減班、中國大陸封城停產，接下來呢？彭博資訊策略師警告，投資人認為新冠肺炎Omicron變種病毒株造成的病狀輕微，...

極端氣候衝擊 今年經損1,700億美元

最新統計顯示，今年全球最具破壞性的十大氣候災害，造成超過1,700億美元的經濟損失，比去年多出200億美元，增幅達13%...

期待聖誕行情 美股標普500收創新高

在經過聖誕節假期後的重新開盤，加上投資人重新評估了omicron變種病毒的傳播，美股上漲。

需求激增 金屬資源爭奪戰開打

隨著世界轉向永續能源，電動車、以及太陽能和風電等再生能源相關基礎設施的需求激增，礦商不僅須爭奪鋰、鈷、鎳、銅、鋁等金屬資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。