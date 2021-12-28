美股創新高檯面下暗潮洶湧 逾300檔觸52周低點是警訊？

在投資人慶賀美股年底行情熱絡、標普500指數再創新高之際，有專家觀察到市場亮麗的表面下，其實藏著脆弱本質。

美股標普500指數上周收在52周高點，但在紐約證交所交易的334檔股票卻收在52周低點，數量比股價創下一年高點企業數高出一倍多。投資研究公司路佛集團（Leuthold Group）投資長拉姆西（Doug Ramsey）表示，這種情況在歷史上只發生過三次，而且全都發生在1999年12月。

這不僅是單周的現象。以六周移動平均基準而言，紐約證交所企業股價創新低的數量也超過創新高的數量。上一回發生這樣的現象，是在標普500指數於2015年7月創下一年高點時，沒多久後就發生長達六個月的回檔修正，指數下跌約14%。

拉姆西表示：「當經濟過熱時，聯準會（Fed）減碼數個月，而股市的修正是非常廣泛且健康的。現在，他們終於準備要讓經濟冷一點，而股市內部看起來比從疫情低點以來的整個大漲期間要疲弱。」

聯準會本月稍早宣布將加速撤回經濟刺激措施，引發市場波動，投資人同時擔心央行的政策路線和迅速傳播的新型新冠病毒變異株。不過，強勁的企業獲利和一些正面的新冠疫情消息協助股市走高，標普500指數在27日寫下今年來第69次創新高紀錄。

儘管沒有太多因素會引發交易人士擔心1999年崩盤前戲重演，拉姆西也說他的分析不代表股市會立即出現回檔修正。平滑的六周平均線情勢在1999年發生過數次，而且延續直到2000年3月24日，當時出現「壓垮駱駝的最後一根稻草」。

拉姆西說：「麻煩在於，在藍籌股終於受到衝擊前，這些警訊可能會持續長達數個月。」