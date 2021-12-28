台積電ADR漲1.7% 受費半大漲激勵 日月光大漲
台積電ADR周一上漲1.7%收在122.70美元，較台北交易股票溢價12.1%。日月光ADR大漲逾3%。
費城半導體指數大漲2.7%。美國股市標普500指數周一再創歷史新高，連續四個交易日收高，美國零售銷售強勁，突顯經濟力道，並緩解新冠肺炎變異株Omicron導致航班取消打壓旅遊股的疑慮。
道瓊工業指數上漲351.82點，漲幅1%，收36,302.38點；標普500指數漲1.4%，至4,791.19點；那斯達克綜合指數漲1.4%，至15,871.26點。
台灣加權股價指數昨天收漲87.30點，收在18,048.94點，台積電漲0.3%收在606.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 108.26 +3.30 105.00 3.10
中華電 CHT 116.65 +0.74 116.00 0.56
台積電 TSM 679.46 +1.67 606.00 12.12
聯電 UMC 65.40 +1.99 64.30 1.71
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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