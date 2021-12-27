日經：土耳其「戰略位置」優 吸引日本電子承包商設廠

據日經亞洲報導，日本半導體貿易公司加賀電子（Kaga Electronics）將在土耳其新建一家工廠，將部分印刷電路板生產從中國和東南亞轉移。

該公司已經在土耳其的Duzce生產空調零件，但該工廠正在滿負荷運轉。新工廠將根據客戶的要求生產電路板並在其上組裝零件。

新工廠預計將於2022年上線，並將與現有工廠合併。

加賀電子希望利用土耳其的戰略位置，擴大來自中東和歐洲的訂單。這將有助於使公司的生產多元化，應對供應鏈中斷的風險。

據公司消息人士透露，投資金額為數百萬美元，產能將逐步提高。

此前，該公司在亞洲生產電路板，並在離客戶更近的地方組裝零件。但面對在亞洲確保海上運輸的困難和供應鏈中斷的影響，客戶要求加賀電子整合其生產線並提高交貨時間的可預測性。

土耳其擁有許多迎合中東和歐洲市場的製造商。加賀電子希望利用其新的生產基地，也贏得與汽車零部件相關的訂單。

加賀電子在土耳其的業務銷售額約為10億日元（870萬美元）。該公司希望在三四年內將這一數字再翻三倍。