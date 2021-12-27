明年全球經濟估破百兆 台灣躋身21大

英國智庫經濟與商業研究中心（CEBR）報告預測，明年（2022）的全球經濟產出將首度超過 100 兆，台灣也將成為世界第 21 大經濟體。但副主席麥克威廉姆斯警告，2020 年代的最大經濟課題在於通貨膨脹，恐在 2023 或 2024 出現大幅度的經濟衰退。

經濟產出突破百兆

彭博社報導指出，CEBR 數據預測，世界經濟將在 2022 年首次超過 100 萬億美元，較先前的的預測提前整整兩年。

然而，麥克威廉姆斯指出，2020 年代的重要問題是世界經濟如何應對通膨，各界應進行適度的調整、控制非暫時性因素，否則世界經濟可能在 2023、2024 年面臨衰退。

該報告也針對台灣進行了預測，報告指出，台灣 2022 年的 GDP 將在 191 個經濟體中排行第 21 名，成為亞洲四小龍第二（南韓為第一），2026 年則有望成為全球第 20 大經濟體，但 2031 年的排名恐跌至 22，且目前的評估並未考量兩岸關係的軍事風險因素。

該報告也預測，台灣自 2020 至 2025 年的趨勢經濟成長率為每年 3.1%，而 2025 至 2030 年、2030 年到 2035 年則預估都是每年 2%。

經濟排名洗牌

此外，本次預測也修正了中國超越美國的時間預測，自 2028 調整至 2030，比去年的預期晚了兩年；此外，印度將在明年超越法國，有望重回世界第六大經濟體的地位，而 2031 年則可能成為世界第三大經濟體。

路透社則指出，德國則會在 2033 年超越日本的經濟發展，且「隨著公司開始轉嫁脫碳投資的成本，2036 年後，氣候變化將使消費者支出平均每年減少 2 兆美元」，且俄國在 2036 年可能會躋身全球前十大經濟體，印尼則有望在 2034 年就得到全球第九大的排名。

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