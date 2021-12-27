鴻海印度清奈廠再關閉三天 傳30日恢復生產

路透引述一位政府高層官員的話報導，鴻海位於印度清奈附近的工廠將再度關閉三天，延續先前暫時關閉一個星期的情況。該廠先前因發生食物中毒事件，引發大規模員工抗議。

一名知情人士透露，鴻海清奈廠預期12月30日恢復生產，1,000名勞工會投入作業。

另一名政府消息人士上周曾表示，鴻海清奈廠在12月18日關閉，預期停工直到12月26日。

路透報導，鴻海清奈廠的大門在26日開啟，也有一些車輛進出，但廠區大多無人。該廠組裝iPhone 12機款，媒體則報導蘋果近期已開始在這座工廠試驗生產旗艦iPhone 13手機。

在路透的最新消息傳出前，彭博資訊曾報導，清奈廠所在的泰米爾納德邦政府25日發表聲明指出，鴻海已答應雇員提出有關改善臨時雇員的工作環境和生活條件等所有要求，清奈廠將在短期內恢復生產。