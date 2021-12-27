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美二手車價格一路狂飆 漲幅超車比特幣

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
最新數據表示，美國二手車價格持續攀升，漲幅甚至超越比特幣和其他資產。美聯社
最新數據表示，美國二手車價格持續攀升，漲幅甚至超越比特幣和其他資產。美聯社

最新數據顯示，美國二手車價格持續攀升，過去四個月的漲幅甚至超越比特幣和其他資產。

市調機構Bianco總裁畢安卡接受美國財經媒體CNBC專訪時說：「想知道自己今年擁有哪些最棒的投資項目嗎？就是停在自家車道或車庫裡的二手車。二手車價格急升，漲幅不只超越股市，近來更超越部分加密貨幣。」

畢安卡說，以過去四個月來看，二手車價格漲逾20%，優於標普500指數，甚至超過比特幣的5%同期漲幅。他並表示，到本月15日為止，二手車價格正加速上揚，而且至少現在尚未見頂。

畢安卡的分析主要依據「Manheim二手車價格指數」，這是追蹤美國二手車價格的指標。

畢安卡認為，二手車價格急漲，歸因於半導體缺貨導致新車價格大漲，和炒作者哄抬車價。

根據汽車資訊網站凱利藍皮書（Kelley Blue Book），二手車價格正飆升至歷史新高，11月的每輛新車價格平均為46,320美元，二手車價格為2,7569美元，比去年同期暴漲27%。畢安卡說：「我們看見炒作者迅速買進賣出。現在就買，因為以後會變更貴。」

畢安卡並警告說：「車市已浮現泡沫的警示跡象。二手車理應是持續折價的資產，不應漲價，但今年來已大漲近50%。」

美國 比特幣 半導體

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