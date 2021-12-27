亞股今年誰贏最大？ 這家日本半導體超強、富邦金也上榜

日經報導，若以去年底市值超過100億美元的大企業今年來的表現來看，日本和中國大陸的半導體設備製造業者是今年亞股最大贏家之一，公司市值增加超過一倍；台灣富邦金控市值增加近八成，是唯一進入這份十大排行榜的台企；市值縮水最多的則屬大陸線上教育平台業者。

新冠疫情在2020年帶動股市狂飆，但亞股今年相對艱辛，尤其是中國大陸政府整頓許多企業、打壓了股價。不過全球晶片需求讓一些原本不太知名的半導體企業崛起，疫後經濟復甦也帶動物流和金融公司成長。

日經亞洲根據截至12月21日的QUICK-FactSet數據，比較在2020年底市值有100億美元的600多家亞洲最大企業今年來的市值變化，發現市值增加與減少的企業比率各達50%。

其中，市值增加最多的分別為中國大陸的中國電信和日本半導體與LCD檢測機台生產商Lasertec，市值成長約162%，分別達到585億美元與262億美元。

Lasertec生產光罩檢測設備，這種設備可讓光罩圖案準確無誤，而Lasertec幾乎是極紫外光（EUV）先進光罩檢測設備的獨家供應商，也因此甚受投資人青睞。

這份市值增加排行報告的前十大除了中國電信與Lasertec外，第三至十名分別為大陸航運業者中遠海運控股（市值增109.7%）、半導體業者北方華創（增103%）、大陸能源業者國電南瑞（增95.8%）、陽光電源（增87.2%）、印度塔塔鋼鐵（增82.9%），台灣富邦金控（增78.6%）、印度金融業者Bajaj Finserv（增77.8%）以及中國核能電力公司（增77%）。

然而，亞股2021年的表現落後於全球股市，MSCI全亞洲指數今年至12月21日下跌1%，不如MSCI全世界指數上漲17%，拖累因素之一是北京當局打壓房地產產業，並出手監管教育、電商與金融科技業。

在去年底市值超過100億美元的亞洲大企業中，今年來表現最差的前十大全都是陸企，依序為線上教育平台高途在線（市值下滑96.2%）和好未來（跌93.6%），中國恒大新能源汽車集團（跌90.3%）、中國恒大集團（跌90%）、補教業者新東方教育（跌88.6%）、廣州逸仙電子商務（88.5%）、房地產集團世茂集團、中公教育、百度和電商業者唯品會，後四家業者市值跌幅都達七成以上。

另外，中國大陸最知名科技公司阿里巴巴和騰訊今年來市值分別縮水51%與22%，相繼跌出全球前十大企業市值排行榜之外。