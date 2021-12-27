本周開盤前 五件國際事不可不知

美股標普500指數上周四（23日）創下歷史新高，全周上漲2.3%，道瓊指數漲1.7%，那斯達克綜合指數更大漲3.2%，預先為耶誕節到跨年的行情鋪下紅毯，不過專家仍提醒投資人慎防股市波動加劇。以下是今天開盤前，最值得關注的五件外電要聞：

紐約州單日近五萬人確診 佛奇警告美國人不要對病毒掉以輕心

美國紐約州24日新增確診病例創新高，達49,708例，25日則回落至36,454例。另據新華社報導，西安25日回報本土確診病例155例，兩周以來累計報告本土確診病例485例。

美國總統拜登的首席醫學顧問佛奇周日（26日）表示，儘管跡象顯示明Omicron的症狀可能不那麼嚴重，但美國人仍應保持警惕，因為病患數量可能導致醫院不堪重負。

CNN報導說，美國單日新增Omicron感染病例已超過Delta病毒感染數，美國航空業在長周末假期取消近1,900個航班，因為病例激增導致工作人員短缺。全球商業航空公司在今年耶誕節周末連假期間，總計取消逾5,400班次的航班。

巴隆：Omicron疫情不是黑天鵝事件 明年股市仍樂觀

最新一期的巴隆金融周刊（Barron's）在訪調分析師看法後，總結認為，Omicron疫情不是類似去年疫情剛爆發時重擊股市的黑天鵝事件。美國食品藥物管理局（FDA）上周給予輝瑞及默沙東的抗新冠病毒口服藥緊急使用授權，也是可以樂觀看待股市的另一理由。

因此投資人不必過度反應賣出股票，每一波疫情雖然都會短暫干擾企業運作，之後卻都能迅猛復甦。投資人應為疫後經濟的迅猛復甦預先布局、並兼顧消費者與企業行為的轉變。

鴻海印度清奈廠復工

印度地方政府表示，鴻海集團旗下印度清奈廠約聘員工先前因不滿宿舍環境和食物品質的抗議事件，在鴻海同意員工提出的要求後正式落幕，該廠區將恢復生產。

鴻海26日並未針對清奈廠復工做出回應。鴻海清奈廠此次抗議事件一度導致當地iPhone生產相關部門停工，隨著事件落幕，業界預期鴻海將加足馬力恢復生產，衝刺出貨，有助營運回到正常軌道。

美國年終購物季銷售成長8.5% 一甩供應鏈瓶頸和Omicron陰霾

追蹤包括現金和簽帳卡在內各式支付的Mastercard SpendingPulse在26日公布，美國今年11月1日至12月24日的年終購物季銷售較一年前同期成長8.5%，高於原先預估的成長7.4%，主要由服飾和珠寶銷售帶動。

中國大陸央行承諾提高對實體經濟支持力度 貨幣政策更加主動有為

中國人民銀行在周末期間承諾加強對實體經濟的支持力度，增強貨幣政策前瞻性、精準性、自主性。央行周六發布聲明稱，要「發揮好」貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，更加「主動有為」，提高對實體經濟的支持力度。