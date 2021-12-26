比爾蓋茲談2022年 最擔心民眾不信任政府

展望即將迎來的2022年，微軟共同創辦人比爾蓋茲對大多數情況都感到樂觀，他列出多個樂觀的預測，例如新冠肺炎疫情可能告終、「元宇宙」崛起，但他仍有些疑慮，最擔心民眾不信任政府。

CNBC報導，蓋茲在近期發布的部落格文章預測，有個特殊問題可能會減緩或阻礙大部分的進展，即民眾不信任政府，「隨著時序進入2022年，這是我最擔心的議題之一」。

蓋茲表示，公家機關必須扮演要角，以因應氣候變遷、預防下次疫情等挑戰，但若民眾不配合，政府官員能做的就有限。他說：「如果你的人民不信任你，就不會支持新的大型計畫；當重大危機出現，他們不會遵循必要的規範和指引，以度過難關」。

民眾對政府的不信任，自疫情爆發以來變得尤為明顯。美國和全球各地都出現與防疫相關的不實訊息，使美國難以提高疫苗覆蓋率，進而延後疫情結束的時間點。

蓋茲提到，24小時的新聞播報、泛政治化的新聞標題，以及社群媒體，都是「分裂日益嚴重」的原因，而政府可能必須對線上平台制定規範，方能有效減少不實資訊。

令蓋茲擔憂的是，在沒有及早干預的情況下，美國人愈來愈有可能選出公開表達、鼓吹不信任的政客，導致社會大眾「更加失望」。

這是難以解決的問題，連蓋茲都說他不確定該怎麼辦，「我通常會在這裡列出可以解決大家問題的方法。事實上，我沒有答案。我會繼續找答案、獲得他人的想法，特別是年輕人。我希望網路世代能有新穎點子因應深植於網路的問題」。