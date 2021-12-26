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5G網路危害飛安？ 推遲發展怕傷經濟

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
5G恐危害飛行安全，專家指出，聯邦通信局過去在防止信號干擾方面成績卓越，若該組織批准5G，民眾大可放心搭乘飛機。（Photo by Eduard Marmet on Wiki Commons）
5G恐危害飛行安全，專家指出，聯邦通信局過去在防止信號干擾方面成績卓越，若該組織批准5G，民眾大可放心搭乘飛機。（Photo by Eduard Marmet on Wiki Commons）

5G網路將導致35萬架航班延遲或取消？空中巴士（Airbus）和波音公司（Boeing）因為5G使用頻率跟飛機高度計相近，恐導致飛機無法判斷高度而難以安全降落。但電信專家指出，「推遲5G才是真正的傷害」，恐使經濟增長減少500億美元。

5G影響飛機設備

《CNN》報導，至明年初，航空旅行除了疫情之外，5G網路可能成為另一個令航空業者頭痛的問題。

因為5G 信號將通過統稱為 C 波段的無線電頻率傳輸，但C波段的頻率緊鄰於飛機高度計使用的頻段，導致高度計受干擾，而造成飛機難以判斷與機場的距離。《BBC》報導，空中巴士（Airbus）和波音公司（Boeing）21日對此表示擔憂說，5G訊號影響可能導致「34萬5千架客運航班與5400架貨運航班」面臨延誤、改道或取消。

為此，電信公司Verizon和AT&T承諾將5G推出的時間推遲到明年1月，並商討解決辦法。航空業聯盟也在12月寄信給聯邦通信局表示，應該要求電信商採取更多的預防措施，如進一步降低5G功率水平。

5G才沒那麼誇張

然而，消費者組織Public Knowledge電信專家弗爾德說，「約有 40 個國家已經批准在 C 波段使用 5G網路。」他更以日本舉例說，日本5G所使用的頻率更接近飛機高度計的頻率，但目前為止，該國仍沒有5G產生任何明確干擾的報告。

美國無線電信企業組織（CTIA）就說，「5G相當安全」，並指責航空業者無端散布恐懼與扭曲事實。美國無線電信企業組織執行長貝克近日則指出，「推遲5G才是真正的傷害」，若延遲一年才開始部署5G，經濟增長將減少500億美元。

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