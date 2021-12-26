加總理杜魯多：北京高明地在西方國家之間「挑撥離間」

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）接受加拿大環球新聞台（Global News）專訪時表示，中國大陸一直在西方國家之間「挑撥離間」，民主國家應組成「聯合陣線」反擊。

杜魯多在周六（25日）播出的訪談中說：「朋友之間也會有競爭，因為我們是想要有好表現的資本主義民主國家，特別是中國中產階級興起，給了我們非比尋常的經濟機會。」

他說：「我們一直在競爭，而中國不時極高明地在我們之間挑撥離間，讓我們在公開市場彼此競爭。我們有必要加強合作，堅守立場，讓中國無法不擇手段地分化我們，讓我們彼此對立。」

加拿大與中國因華為財務長孟晚舟在溫哥華被捕一事交惡，中國當局也以間諜罪名逮捕2名加拿大人以為報復。孟晚舟和2名加拿大人均已獲釋。

本月稍早，加拿大加入美國和一些西方盟邦外交抵制北京冬奧，杜魯多政府也正在考慮禁止華為參與加拿大的5G網路。