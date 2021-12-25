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國際油價周線收紅 市場緊盯OPEC+下一步動向
由於耶誕假期前交投清淡，倫敦布蘭特原油期貨在24日中斷連三日漲勢，以下跌近1%做收，但周線仍漲3%。投資人正將目光轉向石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）的下一步動向，及新冠新變種病毒Omicron對需求的衝擊。
路透報導，布蘭特原油期貨24日下跌0.9%，收報每桶76.14美元，一周來寫下3％漲幅。因為適逢耶誕假期，西德州原油期貨24日休市一天。
國際油價過去一周已收復因Omicron現蹤而出現的跌幅，凸顯市場對此新變種病毒可能衝擊需求的擔憂消退。初期數據表明，感染Omicron的症狀比感染其他變種株更加溫和。
外匯經紀公司Oanda高級市場分析師海立說：「Omicron溫和論帶來的漲勢有望延續到明年1月，但我認為市場2月將面對現實，屆時將看到美國聯準會（Fed）準備結束購債措施。」Fed上周宣布明年3月將結束購債計畫，為預估升息3碼鋪平道路。
包括俄羅斯在內的OPEC+，預定1月4日召開會議，討論2月是否繼續採取現行的逐月遞增計畫，將每日產量提高40萬桶。俄國副總理諾瓦克24日預測，明年油價不會大幅波動，全球需求要到2022年底才會恢復到疫情前的水準。
一些投資人仍對Omicron病毒引發的疫情持謹慎態度。Omicron變種病毒已在全球橫行，造成多國新冠確診病例激增，義大利、希臘等政府重啟防疫限令，並導致全球新增病例創新高。
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