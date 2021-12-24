憂Omicron疫情 Google等科技大廠不參加2022 CES實體展

谷歌（Google）、聯想（Lenovo）和英特爾（Intel）等知名科技大廠23日取消下個月在拉斯維加斯消費電子展（CES）的實體參展計畫，成為最新一批因恐懼疫情而避免派員工前往展場的大廠。

CES向來是科技業年度盛事，全球廠商和業界翹楚雲集，展示新趨勢與裝置，指引未來科技發展走向，過去曾吸引逾18萬人前往拉斯維加斯共襄盛舉。

但目前選擇退出這場年度盛會實體展的名單越來越長，這些大廠不願派員工舉辦活動、展覽或簡報會，以免將員工置於險境。

谷歌發言人表示：「經過仔細評估，我們決定不在CES 2022實體參展。」

他表示：「我們一直密切關注Omicron變異株疫情，認定這是為了我們團隊的健康與安全所能做出的最好選擇。」

谷歌母公司Alphabet旗下專研自動駕駛技術的Waymo也踩剎車，表示將改由線上方式參與。

中國電腦大廠聯想於推特（Twitter）表示，決定「取消所有現場活動」。

美國晶片大廠英特爾告訴法新社，與衛生官員諮詢後，「將改走數位優先的現場體驗，將在展場派駐最少人員」，以降低風險。

主辦CES的美國消費科技協會（CTA）表示，2022年消費電子展將於明年1月5日正式開展，一直持續至8日，防疫措施包括與會者必須接種疫苗、佩戴口罩並配合COVID-19篩檢等。

不過，臉書母公司Meta、亞馬遜公司（Amazon）、T-Mobile和推特本週都宣布，取消在展場露面計畫。