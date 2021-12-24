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埃克森美孚德州煉油廠起火 調降開工率
埃克森美孚石油公司表示，該公司位於德州貝敦市（Baytown）煉油廠於23日夜間的火勢已撲滅。這座煉油廠是全美第四大，每天能夠處理50萬桶以上的原油。
埃克森美孚指出，貝敦市的煉油廠於當地時間23日凌晨約1點鐘起火。發言人金恩表示，公司正在調整當地其他煉油設施的開工率，但未說明油料生產會受到多大影響。截至目前為止，現場及封鎖線內區域的空氣品質並未因火災而惡化。
當地消防人員表示，四名受傷員工傷勢穩定，已被送到當地醫院治療。
火災發生之際，正是美國汽油庫存量降到2015年來最低水準之時，汽油期貨價格也達到8年來同季節時期的最高點。NYMEX汽油價格上漲1.8%，為每加侖2.2061美元。
2019年時當地石化工業區一座塑膠生產工廠也曾發生火災，37人受傷。
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