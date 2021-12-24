馬士基預期農曆新年前貨物量將大增 貨輪艙位將更吃緊

海運龍頭馬士基（Maersk）預期，即將到來的農曆新年可能使假期前的貨物量大增，整個農曆新年期間的貨輪艙位將變得更加吃緊。

彭博資訊報導，馬士基在對亞太市場的最新報告表示，由於船期延誤導致海運運力持續受限，整個農曆新年期間的貨輪艙位將維持吃緊。

馬士基表示，40呎標準貨櫃的供應預料將會吃緊，但20呎貨櫃的供應將會有餘。該公司表示，需求的持續強勁和大量的累積訂單將使出口市場維持滿檔，整體進口需求則預料將維持在差不多水準。