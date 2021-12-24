豐田11月產量僅年減0.8% 供應鏈瓶頸現緩解之象

最新數據顯示，豐田汽車11月的全球產量僅比去年同期下滑不到1%，可能成為供應鏈受阻開始緩解的最新跡象。

豐田今（24）日表示，11月總共生產82萬1,329輛車，比去年同期的82萬8,606輛下滑0.8%。豐田11月賣出77萬4,143輛車，年減9.2%。

豐田和其他日本車廠正設法提振產量，彌補今年稍早宣布減產而流失的進度，當時東南亞實施防疫封鎖措施，導致這些車廠延後取得關鍵零件。

某種程度而言，供應鏈受擾情況已有所緩解，但日本車廠仍不時宣布停工，包括豐田20日宣布，明年1月起五座日本廠部分停工。豐田原本預計11月生產100萬輛車，隨後下修至85萬至90萬輛，最後產量未達標。

零件供應商警告說，不確定供應鏈情況何時回歸正軌，因晶片缺貨、物流延宕及Omicron新冠變種病毒疫情猖獗，使未來數月的展望蒙上陰影。

根據Fitch Solutions最新的報告，供應鏈現正面臨的種種風險，到2022年可能持續打擊銷售成長。不過，Fitch Solutions也預估，明年的全球汽車銷售預料回升，甚至超越疫情爆發前的水準。