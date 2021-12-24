布希鞋商Crocs股價一度大跌17% 只因要收購這家同業
生產布希鞋聞名的美國休閒鞋商卡駱馳（Crocs）周四（23日）宣布要以25億美元收購同業Heydude之後，盤中股價一度崩跌17%，創20個月以來最大跌幅。收盤時跌幅收斂到11.6%，報123.53美元。
卡駱馳表示，收購案將用20.5億美元現金，以及發給Heydude創辦人Alessandro Rosano價值4.5億美元的卡駱馳股票，進行交易。預期能立即貢獻公司的成長與獲利，帶進「顯著」自由現金流。
然而併購消息一出，投資人卻是如此看衰。
Heydude納入卡駱馳旗下後，會以自成一個部門的方式運作。這品牌生產成年男女與兒童的輕量休閒鞋和涼鞋，大部分的產品售價每雙在80美元以下。
卡駱馳今年業績大發，預期全年營收年增率可達65%。在周四大跌之前，截至周三收盤，公司股價今年上漲超過一倍。Piper Sandler分析師Erinn Murphy認為，市場反應其實錯了，主要是投資人不熟悉Heydude這個品牌，而卡駱馳又沒有重申對營運的樂觀展望。卡駱馳的第4季財報，料將優於華爾街預期。
Murphy說，Heydude今年秋季在美國青少年喜好的鞋類品牌中，排名竄升到第八，一年前名次是第54。
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