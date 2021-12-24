AMD增加採購格芯晶圓 合約延為4年金額21億美元

格芯（GlobalFoundries）同意增加並保證對超微（AMD）的晶圓供應，雙方達成協議，由2022年到2025年，超微將向格芯採購價值約21億美元的矽晶圓。

超微製造電腦處理器片最重要的「小晶片」（chiplet）現由台積電（2330）供應，但仍向格芯採購一些連結晶片所需的元件。

這項超微與格芯的最新協議，是今年5月兩公司所簽合約的加量與延長。根據當時他們向美國證管會呈報的資料，超微將在2022年到2024年之間，向格芯購買16億美元晶片。

格芯是2009年由超微拆分出去的公司，淵源匪淺，格芯從那時開始就一直是超微的供應商。2018年格芯決定不再從事先進尖端製程研發之後，超微轉向台積電購買處理器中核心關鍵的小晶片。