快訊

獄中身體情況不佳 韓聯社：南韓總統文在寅將特赦前總統朴槿惠

明天氣溫驟降低溫下探11度！吳德榮：愈晚愈濕冷

台積電ADR跌0.5% 較台北交易股票溢價10.48%

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電

台積電ADR周四（23日）跌0.5%收在120.68美元，較台北交易股票溢價10.48%。費城半導體指數漲1%。

美股四大指數周四（23日）連續三日上揚，標普500指數收盤創新高，全球新冠藥物方面傳出最新進展，使投資人對新冠變種病毒Omicron影響經濟的疑慮緩解。

道瓊工業指數漲196.67點，或0.55%，報35,950.56點，標普500指數漲29.23點，或0.62%，報收4,725.79點，那斯達克指數上漲131.48點，或0.85%，報15,653.37點。

台灣加權股價指數昨天收漲119.83點，收在17,946.66點，台積電漲1%收在606元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 104.99 -0.13 103.5 1.44

中華電 CHT 116 0.05 115.5 0.44

台積電 TSM 669.51 -0.51 606 10.48

聯電 UMC 64.24 -0.43 63.90 0.54

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 標普 半導體

延伸閱讀

期貨商論壇／永續期 避險優選

他好奇「工地主任都爽領百萬年薪？」網曝暗黑真相：台積電爽多了

台積電前進高雄 學者建議打造「森林裡的科學園區」

晶圓代工燒錢不賺錢 輝達、高通先後離去 三星人事大搬風 聚焦設計製造一體化

相關新聞

遭調查後 特斯拉鎖車內娛樂系統功能 行進間不准玩遊戲

本周遭美國聯邦監管機關調查後，電動車大廠特斯拉（Tesla）同意，不再允許車主和前座乘客於車輛行進間，使用觸控儀表板玩遊...

台積電ADR跌0.5% 較台北交易股票溢價10.48%

台積電ADR周四（23日）跌0.5%收在120.68美元，較台北交易股票溢價10.48%。費城半導體指數漲1%。

美股續漲 標普500創新高 疫情疑慮緩解料守住耶誕行情

美股四大指數周四（23日）連續第三日上揚，標普500指數收盤創新高，全球新冠藥物方面傳出最新進展，使投資人對新冠變種病毒...

美股連3日上漲 道瓊漲196點、標普500收創歷史新高

主要股指23日連續第3日上漲，投資人完全擺脫之前對Omicron變種病毒的擔憂。

英特爾為禁新疆商品致歉 拜登簽署禁令將強硬執法

美國總統拜登23日簽署「防止維吾爾族強迫勞動法」，將全面禁止來自中國大陸新疆的商品，除非進口商能證明相關商品無涉「強迫勞...

美消費支出陷入停滯

美國11月個人消費支出（PCE）增幅劇降，但物價水準持續上升，使實質消費支出陷入停滯，顯示經濟成長力道減弱，通膨壓力卻持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。