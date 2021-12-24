台積電ADR跌0.5% 較台北交易股票溢價10.48%
台積電ADR周四（23日）跌0.5%收在120.68美元，較台北交易股票溢價10.48%。費城半導體指數漲1%。
美股四大指數周四（23日）連續三日上揚，標普500指數收盤創新高，全球新冠藥物方面傳出最新進展，使投資人對新冠變種病毒Omicron影響經濟的疑慮緩解。
道瓊工業指數漲196.67點，或0.55%，報35,950.56點，標普500指數漲29.23點，或0.62%，報收4,725.79點，那斯達克指數上漲131.48點，或0.85%，報15,653.37點。
台灣加權股價指數昨天收漲119.83點，收在17,946.66點，台積電漲1%收在606元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 104.99 -0.13 103.5 1.44
中華電 CHT 116 0.05 115.5 0.44
台積電 TSM 669.51 -0.51 606 10.48
聯電 UMC 64.24 -0.43 63.90 0.54
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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