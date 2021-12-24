快訊

明天氣溫驟降低溫下探11度！吳德榮：愈晚愈濕冷

美元小跌 Omicron疑慮緩解 提振風險較高貨幣

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周四小幅走低，對新冠肺炎變異株Omicron影響的疑慮緩解，支撐英鎊等風險較高貨幣。

美元指數跌0.03%，至96.043，仍接近上月末觸及的16個月高位。英鎊兌美元上漲0.5%，受益於英國短期公債殖利率走高，以及有關Omicron令人鬆一口氣的報告。美元兌挪威克朗跌0.8%至8.8132克朗，挪威克朗得益於油價上漲而領。

Western Union Business Solutions策略師George Vessey在一份報告中說：「對Omicron變種嚴重程度的擔憂正在消退，這提振了對風險較高貨幣和資產類別的需求，同時也拖累美元、日圓和主權公債等避險資產。」

疫苗和Omicron住院風險的樂觀消息也有助提振投資人的風險偏好，推動股市和美國公債殖利率上漲。

兩家疫苗製造商表示，他們的疫苗可以預防感染Omicron。英國數據顯示，Omicron感染者住院比例可能比Delta要低，儘管公共衛生專家警告，抗疫之戰遠未結束。

不過，通膨加速，11月核心個人消費支出(PCE)物價指數躍增4.7%，為1989年2月以來最大漲幅。

澳幣兌美元升0.4%，報0.7247美元。

土耳其里拉延續本周令人瞠目結舌的反彈勢頭，再漲4%，兌美元報11.5里拉，周一曾一度低見18.4。 土耳其總統厄多安表示政府和央行將為一些本幣存款提供擔保，以抵禦匯率貶值的損失。隨後里拉上漲。

Omicron 疫苗 挪威

延伸閱讀

施打三針再混打新措施 聯亞籲重啟EUA 2.0審查

英政府研究：Omicron患者住院風險較低

川普施打並推廣COVID-19疫苗追加劑 白宮表達感激

香港研究：中國科興疫苗 打3劑仍難防Omicron

相關新聞

Omicron重症率低 市場鬆口氣

來自英國與南非的最新分析顯示，新冠Omicron變種病毒株造成的住院風險，明顯低於Delta病毒株，暗示感染Omicro...

反聖嬰效應 加劇糧食通膨

「反聖嬰」氣候型態預料將在未來幾個月震撼全球糧食市場，全球最大黃豆出口國巴西的部分地區現已出現警兆，田地嚴重缺水，高溫導...

美股連3日上漲 道瓊漲196點、標普500收創歷史新高

主要股指23日連續第3日上漲，投資人完全擺脫之前對Omicron變種病毒的擔憂。

英特爾為禁新疆商品致歉 拜登簽署禁令將強硬執法

美國總統拜登23日簽署「防止維吾爾族強迫勞動法」，將全面禁止來自中國大陸新疆的商品，除非進口商能證明相關商品無涉「強迫勞...

美消費支出陷入停滯

美國11月個人消費支出（PCE）增幅劇降，但物價水準持續上升，使實質消費支出陷入停滯，顯示經濟成長力道減弱，通膨壓力卻持...

投資人最擔心明年物價

彭博Markets Live全球調查顯示，投資人擔心2022年金融市場最大的尾部風險，分別為通膨、新冠肺炎疫情、地緣政治...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。