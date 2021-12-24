美元小跌 Omicron疑慮緩解 提振風險較高貨幣

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周四小幅走低，對新冠肺炎變異株Omicron影響的疑慮緩解，支撐英鎊等風險較高貨幣。

美元指數跌0.03%，至96.043，仍接近上月末觸及的16個月高位。英鎊兌美元上漲0.5%，受益於英國短期公債殖利率走高，以及有關Omicron令人鬆一口氣的報告。美元兌挪威克朗跌0.8%至8.8132克朗，挪威克朗得益於油價上漲而領。

Western Union Business Solutions策略師George Vessey在一份報告中說：「對Omicron變種嚴重程度的擔憂正在消退，這提振了對風險較高貨幣和資產類別的需求，同時也拖累美元、日圓和主權公債等避險資產。」

疫苗和Omicron住院風險的樂觀消息也有助提振投資人的風險偏好，推動股市和美國公債殖利率上漲。

兩家疫苗製造商表示，他們的疫苗可以預防感染Omicron。英國數據顯示，Omicron感染者住院比例可能比Delta要低，儘管公共衛生專家警告，抗疫之戰遠未結束。

不過，通膨加速，11月核心個人消費支出(PCE)物價指數躍增4.7%，為1989年2月以來最大漲幅。

澳幣兌美元升0.4%，報0.7247美元。

土耳其里拉延續本周令人瞠目結舌的反彈勢頭，再漲4%，兌美元報11.5里拉，周一曾一度低見18.4。 土耳其總統厄多安表示政府和央行將為一些本幣存款提供擔保，以抵禦匯率貶值的損失。隨後里拉上漲。