Omicron疑慮緩解 油價漲至四周最高 鋁價漲到八周高點

紐約原油價格周四突破每桶73美元，是四周來首見，新冠肺炎變異株Omicron 嚴重程度不如先前的變種病毒，緩和市場對需求受到衝擊的疑慮。鋁價漲到10月以來的最高水平，歐洲冶煉廠減產，已遭遇供應短缺的用戶雪上加霜。

油價攀升至四周新高

紐約市場西德州中級原油（WTI）原油期貨周四收高1.4%，在假期來臨之際市場流動性下降。

英國衛生機構周四表示，Omicron的感染者住院的可能性比Delta感染者低；美國監管機構批准了美國Merck的新冠口服藥物；這些消息都減輕了對這種變種病毒影響石油需求的顧慮。

在耶誕節來臨之際，交易量開始減少，原油、汽油和柴油期貨的未平倉合約總數處於近六年來最低。這兩個因素都可能使市場傾向於出現劇烈波動。

2月交割的WTI期貨上漲1.03美元，結算價報每桶73.79美元；2月交割的布蘭特原油期貨上漲1.56美元，至每桶76.85美元。

鋁價觸及八周高點；金價上漲

因應電價飆升，歐洲最大的鋁冶煉商Aluminium Dunkerque Industries France過去兩周減產約3％，如果電費維持在天價，則可能需要進一步降低產量。

雖然歐洲占全球產量的一小部分，但今年中國大陸能源危機期間的供應損失已導致至少20年來最嚴重的全球供應缺口；鑒於全球庫存處於低位，任何進一步的停產都可能對在現貨市場上尋求替代供應的買家產生重大影響。

鋁價今年以來已上漲近44％，僅次於錫在倫敦金屬交易所逾90％的漲幅。今年鋁有望創出2009年以來的最大上漲，也是當年形式的合約自1987年推出以來的第三大漲幅。

倫敦時間下午5:51，LME鋁價上漲0.8％，結算價每噸2,846美元，為10月25日以來最高價位。其他基本金屬漲跌互見，銅價上漲0.1％，鉛價下跌2％。

紐約時間下午1:15，現貨黃金上漲0.3％至每英兩1,808.64美元。紐約商品交易所2月份交割的黃金期貨上漲0.5％，結算價報1,811.70美元。現貨白銀、白金和鈀金均上漲。