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南部空際驚現神秘不明飛行物 國防部：海空域狀況正常

Fed雖將加速退場 金融情勢依然寬鬆

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電

儘管美國聯準會（Fed）已開始縮減資產購買金額，但金融情勢仍接近最寬鬆的水位。

高盛集團追蹤美國股市動向、企業借貸成本、美元匯率走勢及政府舉債成本等數據所編製的金融情勢指數顯示，目前金融情勢只比上周Fed會議之前略緊。

儘管Fed政策立場轉偏「鷹派」，但美股仍在頂峰附近盤旋，公債殖利率也徘徊低檔。企業上市毫無困難，也能從銀行取得新貸款，且全球金融體系普遍資金充裕。

經濟學者指出，金融情勢仍然寬鬆，主因投資人認為如果經濟減緩的程度超出預估，Fed實際的升息幅度可以比預估要低。由於拜登政府力推的「重建美好未來」（BBB）支出法案已被擱置，加上Omicron疫情快速升高，可能壓抑明年第一季經濟表現，因而使市場更加預期Fed的升息幅將低於預估。

市場的利率預期指標也顯示投資人高度質疑Fed明年會升息3碼。美元擔保隔夜融資利率（Sofr）期貨顯示，市場預期明年升息幅度將低於3碼，而到2024年時政策利率僅1.4%，遠低於Fed「點陣圖」所預測的2.1%。

但分析師也警告，由於目前股市接近頂峰，如果未來幾個月通膨率仍然偏高，Fed可能必必須加速緊縮，使公司債及股市出現動盪，金融情勢將快速轉緊。

Fed理事沃勒已經表示，明年3月可能就開始升息；如果通膨不降，且價格上漲的領域擴大，其他決策官員也可能速度跟進，金融市場可能劇烈動盪。

Fed 通膨

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