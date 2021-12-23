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南部空際驚現神秘不明飛行物 國防部：海空域狀況正常

美FDA核准第二款抗新冠口服藥

經濟日報 / 編譯陳家齊／綜合外電
默沙東的抗新冠口服藥莫納皮拉韋（molnupiravir）取得美國FDA緊急使用授權。 美聯社
默沙東的抗新冠口服藥莫納皮拉韋（molnupiravir）取得美國FDA緊急使用授權。 美聯社

美國食品藥物管理署（FDA）今天（23日）核准默沙東（MSD）的抗新冠口服藥莫納皮拉韋（molnupiravir）緊急使用授權（EUA），美國在本周連兩天批准兩款抗新冠口服藥投入使用，將使病患可在家服藥療養，降低本波疫情對醫院的負擔。

FDA昨日（22日）才剛核准輝瑞Paxlovid的緊急使用權，由於Paxlovid在臨床實驗上的效果較為優異，可以降低近九成的重症死亡率，因此預料將是美國當局投藥的首選，莫納皮拉韋可能擔任輔助角色。

FDA核准莫納皮拉韋在老年、肥胖、心臟病等有新冠肺炎染病重症風險的成年人身上使用，在初期發現症狀時就投藥，每日服用兩次，完整療程總共五天。

英國已經在11月核准莫納皮拉韋投藥使用，美國是第二個核准此藥的國家。

莫納皮拉韋 美國 新冠肺炎

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