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大摩：iPhone本季銷量比預期更強 蘋果財報將有驚喜

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電
大摩分析師Katy Huberty表示，蘋果iPhone手機前置時間正在縮短，顯示本季iPhone銷量將比預期更強勁，可望為蘋果財報帶來驚喜。圖片取自蘋果
大摩分析師Katy Huberty表示，蘋果iPhone手機前置時間正在縮短，顯示本季iPhone銷量將比預期更強勁，可望為蘋果財報帶來驚喜。圖片取自蘋果

摩根士丹利（大摩）分析師Katy Huberty在研究報告中表示，截至12月底的本季iPhone銷量將比華爾街預期的更強勁，可望為蘋果公司的財報帶來驚喜。

Huberty發現，蘋果iPhone手機從下單到交貨的時間，在12月下旬縮短至接近更正常水準，進一步證明iPhone產量優於預期，且多項數據顯示，上個月電源管理晶片、相機模組等零件短缺問題正在緩解。

她還表示，截至21日為止，iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max機型的交貨時間，已從一個月前的20天大幅縮短至兩天。

Huberty說，有些投資人可能會把交貨時間縮短視為需求放緩的跡象，但她認為，iPhone主要市場買氣仍然暢旺，本季截至11月止，中國大陸的iPhone出貨量較去年同期猛增46%。

她說：「雖然目前未有足夠的數據證實iPhone在本季供需平衡，但我們確實認為iPhone產量成長令人驚訝。」

她斷言，iPhone本季生產率將「維持穩定」，產量約為8,200萬支，12月iPhone生產率可能較11月持平或略有下降，不過表現仍優於以往到年底時逐月驟減的模式。

Huberty預測，12月這季的iPhone銷售將達729億美元，遠超過華爾街預估的670億美元，華爾街普遍認為整個年底假日季的銷售為1,186億美元、每股盈餘1.89美元，相形之下，Huberty預期銷售額為1,222億美元、每股盈餘1.97美元。

iPhone 蘋果 大摩

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