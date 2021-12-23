大摩：iPhone本季銷量比預期更強 蘋果財報將有驚喜

摩根士丹利（大摩）分析師Katy Huberty在研究報告中表示，截至12月底的本季iPhone銷量將比華爾街預期的更強勁，可望為蘋果公司的財報帶來驚喜。

Huberty發現，蘋果iPhone手機從下單到交貨的時間，在12月下旬縮短至接近更正常水準，進一步證明iPhone產量優於預期，且多項數據顯示，上個月電源管理晶片、相機模組等零件短缺問題正在緩解。

她還表示，截至21日為止，iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max機型的交貨時間，已從一個月前的20天大幅縮短至兩天。

Huberty說，有些投資人可能會把交貨時間縮短視為需求放緩的跡象，但她認為，iPhone主要市場買氣仍然暢旺，本季截至11月止，中國大陸的iPhone出貨量較去年同期猛增46%。

她說：「雖然目前未有足夠的數據證實iPhone在本季供需平衡，但我們確實認為iPhone產量成長令人驚訝。」

她斷言，iPhone本季生產率將「維持穩定」，產量約為8,200萬支，12月iPhone生產率可能較11月持平或略有下降，不過表現仍優於以往到年底時逐月驟減的模式。

Huberty預測，12月這季的iPhone銷售將達729億美元，遠超過華爾街預估的670億美元，華爾街普遍認為整個年底假日季的銷售為1,186億美元、每股盈餘1.89美元，相形之下，Huberty預期銷售額為1,222億美元、每股盈餘1.97美元。