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Omicron會讓物價漲更兇？ 專家：要看情況

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
新冠變種病毒Omicron迅速蔓延全球，世界各國如臨大敵，正加強防疫措施。美聯社
新冠變種病毒Omicron迅速蔓延全球，世界各國如臨大敵，正加強防疫措施。美聯社

新冠變種病毒Omicron迅速蔓延全球，疫情復熾已迫使多國重新祭出封鎖令和旅遊限制，這種情況必定會給物價漲勢火上添油嗎？分析師認為，未必如此，要看情況而定。

道瓊社報導，凱投宏觀（Capital Economics）首席經濟學家謝林（Neil Shearing）說，如果各國為了抗疫而紛紛重啟重大封禁措施，國際油價可能大跌，進而壓低主要經濟體的整體通膨率。

謝林說：「對能源價格造成衝擊，意味Omicron疫情來襲的初步影響可能是壓抑通膨，而不是助長通膨。」

不過，謝林也舉出另一種可能的後續發展，就是Omicron對供應鏈的打擊超過對需求的影響。若是如此，就可能加劇物價上漲壓力，進而推升中期通膨。他說，在許多國家，供應已經跟不上需求，可能因新的防疫限制而進一步受限。

通膨 Omicron 疫情 油價 物價

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