股東提案籲勞動透明 蘋果想拒絕遭美證管會駁回
蘋果公司（Apple Inc.）股東提案要求這家iPhone製造商在根除供應鏈強迫勞動方面更加透明，蘋果向美國證券管理委員會（SEC）申請拒絕提案，今天遭到駁回。
一群股東今年稍早要求蘋果董事會備妥報告，說明蘋果讓供應鏈勞工免遭強迫勞動的方式。股東要求報告載明蘋果如何判斷供應商以及子供應商具有強迫勞動的風險，以及蘋果對多少此類供應商採取行動等資訊。
路透社報導，美國證券交易委員會在信函中表示，主管機關否決蘋果封殺提案的要求，指迄今「提案的根本目標似乎仍未落實」。
這代表蘋果將在明年股東大會對此提案實施與否進行投票表決，除非蘋果先行與提案的股東達成協議。
蘋果尚未對此回應。
美國國會議員上週通過法案，以憂心強迫勞動為由禁止中國新疆產品進口。
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