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鴻海：投資美威州近10億美元 創造579個工作職位

中央社 / 台北23日電

鴻海集團今天表示，迄今在美國威斯康辛州投資規模將近10億美元，在威州雇用員工數持續增加，期盼明年度稅務報告順利。

鴻海集團在威州布局有新進展，威州當地媒體Wisconsin State Journal今天報導，威斯康辛州經濟發展公司（Wisconsin Economic Development Corporation，WEDC）在文件中證實，鴻海集團在僱用就業項目獲得220萬美元租稅抵減優惠，在資本投資項目獲得2660萬美元租稅抵減優惠。

WEDC在Wisconsin State Journal取得的文件中指出，鴻海集團去年度在威州拉辛郡（Racine County）廠區已經創造579個符合條件的工作職位，資本投資規模達2.66億美元，符合租稅抵減優惠資格。

鴻海集團今天聲明表示，WEDC公布的稅賦補貼，代表集團在威州的資本支出以及創造的就業機會，符合與WEDC修正協議的內容。

鴻海指出，從去年起，集團在威州雇用員工數持續增加，迄今為止，在威州投資規模將近10億美元，也吸引其他製造商和投資者，進一步讓威谷科技園區能永續發展。鴻海感謝WEDC在審核去年稅務過程的努力，也期盼明年度稅務報告能順利。

這是2018年鴻海在威州動土建廠以來，首次取得WEDC賦稅優惠。產業人士向中央社記者表示，這也代表鴻海集團在威州投資獲得當地政府正式認可，今年鴻海集團與威州政府合約修改後的內容，更符合當地實際投資現況。

美國威州州長艾佛斯（Tony Evers）今年4月下旬正式宣布與鴻海集團達成新合約，根據官網訊息，主要內容包括若鴻海集團在2026年之前聘用1454名員工、且平均薪資達到5萬3875美元、投資規模達6.72億美元，州政府將提供8000萬美元以績效評估為基礎的獎勵措施。

新合約放寬鴻海集團以及其他製造商，不需綁定製造或生產特定產品的要求，只要能符合僱用員工和資本投資的目標，就可以享有獎勵措施。

相關新合約也讓鴻海集團旗下工業富聯（FII）美國公司可享有獎勵措施的資格。威州政府指出，新合約讓威州納稅人減少達27.7億美元的稅務負擔。

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