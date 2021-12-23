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南韓宣布釋出317萬桶戰略儲油 呼應拜登抑制油價
南韓宣布將從明年1月至3月將釋出317萬桶戰略儲油，做為實現與美國和其他主要原油消費國聯手抑制高油價承諾的一部分。
南韓能源部23日發表聲明說，將向南韓煉油業者釋出208萬桶原油，並且將透過標售的方式再釋出109萬桶原油。
在南韓決定釋出戰略儲油之際，正值美國汽油價格大漲、主要原油進口國正面臨通膨竄升的情況。此前，美國在石油輸出國家組織與盟國（OPEC＋）拒絕加快增產的要求後，開始遊說亞洲原油消費國釋出戰略儲油。
南韓因設有亞洲最精密之一的煉油廠，石油消費量約每日260萬桶。該國擁有九座由韓國國家石油公司營運的貯油基地。
南韓先前曾三度釋出戰略儲油，分別是1991年波灣戰爭、2005年卡崔娜颶風重創美國南部煉油地區，以及2011年利比亞爆發內戰時。
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