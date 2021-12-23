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研究發現：感染Omicron住院風險比Delta低許多
英國倫敦帝國理工學院周三（22日）發布的最新研究顯示，感染Omicron變種病毒的患者，需要住院治療的風險比Delta患者低40%到45%。另外，蘇格蘭一個研究團隊的報告亦指出，與較早前的變異株相比，Omicron的重症住院風險降低了三分之二。
同一天稍早，南非和美國發表的研究報告，也都發現Omicron變異株導致需要住院的比率大為降低。例如，南非的研究說，Omicron患者住院的可能性，比其他新冠病株低80%；美國國家傳染病研究所（NICD）的報告指出，Omicron與Delta相比，重症率低70%。
彭博資訊報導，這些研究結果雖然都屬於初步發現，但讓人較為放心。因為，至少在大量人口已獲得部分免疫的地區，感染到Omicron會造成重症的可能性，明顯低於Delta。
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