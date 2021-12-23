油價大漲2% 金價站回1,800美元、鈀金強彈6%

國際油價周三（22日）大漲約2%，攀抵近一個月最高水準，因美國原油庫存降幅大於預期，且投資人對Omicron變種病毒擴散可能打擊經濟活動的疑慮舒緩；黃金價格周三上漲，站上1,800美元大關，主要因美元走貶。

●油價大漲2%左右

布蘭特原油2月期貨22日收盤上漲1.31美元，漲幅1.8%，報每桶75.29美元。

紐約原油2月期貨結算價上漲1.64美元，漲幅2.3%，報每桶72.76美元。

美國上周原油庫存降幅超過預期，庫存減少470萬桶，但部分原因是年底稅收方面的考慮促使企業不願儲存原油。

油市部分漲勢也受到歐洲大陸天然氣價格創紀錄新高影響，電力公用事業轉而使用取暖油。

●金價上漲，站上1,800美元大關

現貨黃金價格22日收盤上漲0.8%，報每英兩1,803.67美元。美國黃金期貨收漲0.8%，報每英兩1,802.20美元。

儘管分析師淡化Omicron的潛在影響，但更多國家宣布實施限制措施以阻止變種病毒傳播，這在一定程度上抑制投資人對高風險資產的興趣。

美元指數小幅走低，提振黃金對持有其他貨幣買家的吸引力，美國公債殖利率也下滑。

Kitco Metals資深分析師Jim Wyckoff表示，美國公債殖利率和美元小幅回落引發一些買盤，他將今日的漲勢歸因於「修正性反彈」。

其他金屬方面，銀上漲1.2%，至每英兩22.76美元，白金漲3.8%，至每英兩970.20美元。

●鈀金大漲近6%

鈀金跳漲5.8%，至每英兩1,896.01美元。

隨著汽車產業復甦，提振觸媒轉化器對鈀的需求，預期這個淪為今年度表現最差的大宗商品有望在明年迎來反彈。

鈀金在2021年下跌23%，這與多數大宗商品的強勁漲勢形成鮮明對比。Metals Focus主管Nikos Kavalis表示，隨著中國大陸採購量增加以及供應鏈問題最終緩和，鈀很快就會迎來好日子。

摩根士丹利本月在報告中表示，汽車產量回升應該會在2022年為鈀創造上行空間。大摩預估明年鈀價平均為每英兩2,100美元，而目前的現貨市場價格約為1,800美元。