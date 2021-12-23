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馬斯克澄清：「幾乎」但尚未完成減持特斯拉的目標

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克。路透
特斯拉執行長馬斯克。路透

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）在新聞諷刺網站Babylon Bee上說已實現出售10%特斯拉持股的目標之後，又上推特澄清，是「幾乎完成」減持目標。

這位全球首富先是在Babylone Bee的訪談裡表示：「我賣出的股票，應該差不多是我全部持有特斯拉股票的10%。」這帶動了特斯拉股價出現11月1日以來最大漲幅。該股周三勁揚7.5%到1,008.87美元，特斯拉市值重新站上1兆美元。但他稍後又在社群媒體上澄清，會依先前設定的計畫，再賣出更多持股。

馬斯克推文澄清：「還剩幾筆（交易），但幾乎要完成了。」

自從11月上推持問粉絲意見，他是否該賣出部分特斯拉持股以來，馬斯克一直在賣股票。網路民調對他的售股計畫是否真有影響，並不明朗。他幾個月前就說過，很可能在年底前行使大筆的選擇權，也在推特民調前就設定了交易計畫。

最新申報資料顯示，馬斯克再出售了價值分別是3.257億美元和5.28億美元的兩筆持股，使其總共減持1,380萬股，大約是145億美元。他必須出售大約1,700萬股以達成賣出10%股票的目標，假設他的承諾不包括可行使的選擇權。

特斯拉 馬斯克

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